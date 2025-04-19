Наталка Денисенко разводится с мужем-военным: что известно

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик больше не вместе. Актриса подала на развод с мужем-военным после 8 лет брака.
Что известно о расставании пары, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Как стало известно из судебного реестра, Денисенко выступает истицей по делу о разводе. Заявление о расторжении брака направили в суд еще 31 января 2025 года.
В материалах дела заявлено, что в январе представитель актрисы обратился с просьбой о прекращении брака. 3 февраля 2025 года судья Богунского районного суда Житомира открыл производство. Дело было назначено к рассмотрению в упрощенном порядке с уведомлением обеих сторон.
Денисенко заседание не посещала. Через адвоката она попросила о рассмотрении заявления в отсутствие сторон. Фединчик также не присутствовал в суде. Он письменно сообщил о согласии с иском и тоже попросил рассмотреть дело без его участия.
В марте суд постановил оставить дело без движения, поскольку "исковое заявление подано без соблюдения указанных к нему требований". Тогда актрисе дали пятидневный срок для устранения недостатков. Далее дело рассмотрят уже 8 мая.
Наталка и Андрей пока не комментировали свой развод. Пара давно не появляется вместе в соцсетях, хотя раньше делились совместными фото и видео. Более того, они отписались друг от друга в Instagram.
Вместе с этим появились слухи, что у актрисы могли появиться новые отношения. 13 апреля она якобы была замечена на свидании в Киеве с неизвестным. По словам инсайдера, они некоторое время провели в авто. Мужчина поцеловал Наташу в губу, а затем они под руку пошли в кафе.
Напомним, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик прожили в браке 8 лет. У них есть общий сын Андрей. Любовь между ними зародилась на съемочной площадке сериала "Клан ювелиров", где между актерами возникли чувства. В апреле 2017-го они поженились, а свадьбу сыграли на Мальдивах. Осенью того же года у них родился сын.
В 2022 году звезда "Крепостной" и "Домика на счастье" Андрей Фединчик присоединился к ВСУ, чтобы защищать Украину от российского вторжения. С тех пор пара мало проводила время вместе. В то же время Наталья всегда выражала поддержку мужу, который защищает Родину.
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При написании материала были использованы следующие источники: запись в реестре court.gov.ua, тг-канал Беспалова.