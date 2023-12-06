Следующие после Кивы. 5 топ-предателей Украины, которые пока живы

Виктор Медведчук

Фото: Виктор Медведчук (росСМИ)

Одиозный украинский политик, государственный и общественный деятель, бизнесмен, олигарх и экс-народный депутат, ставший предателем своей страны. Был заместителем Председателя ВРУ, звание Заслуженного юриста Украины, а сейчас обвиняется в коллаборационизме, украинофобных и пророссийских взглядах, родственных связях с Путиным. В январе 2023 г. был лишен гражданства Украины.

Родился в семье предателя, которому помогал немецким оккупантам, за что был осужден и отбывал наказание в Сибири. Школу Медведчук окончил уже в Украине - в Фастовском районе. В институте уже получил проблемы с законом – избил студента и получил два года тюрьмы.

Существуют данные, что еще с середины 70-х Медведчук стал сотрудником КГБ СССР, а впоследствии - России. В 1980 году являлся адвокатом Василия Стуса и требовал для него наибольшего наказания.

12 апреля 2022 года Виктор Медведчук был задержан при попытке побега из Украины. А 21 сентября в рамках обмена военнопленным был передан российской стороне в обмен на защитников Мариуполя, в том числе на командиров полка "Азов".

Виктор Янукович

Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)

4-й президент Украины, с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года - беглый президент. Родился в Енакиево в семье металлурга и медсестры. Есть сведения, что отец был переселен в Донбасс на исправительные работы, в связи с обвинением в сотрудничестве с немецкими оккупантами во время Второй мировой войны.

Виктор Федорович дважды был судим - в 1967 и 1970 году. Дважды отсидел за уголовные преступления, суммарно - почти 4 года. Начинал автоэлектриком и директором автобазы, в политику пришел в 1996 году. 2002 стал Премьер-министром, членом СНБО, а впоследствии - президентом.

Есть данные, что он тесно сотрудничал с КГБ/ФСБ и находился на крючке. За свою каденцию успел разворовать весь бюджет, принять целый ряд вредных для страны решений, захватил фактически всю власть в стране и многие вопросы решались только из-за взяток. Он подмял под себя Высший совет юстиции, Верховный Суд, СБУ и парламент.

В ноябре 2013 г. обратил все инициативы для входа в ЕС и сообщил, что Украина изменит курс на Таможенный союз с Россией. Украинцам это не понравилось, и люди вышли на улицу. Янукович пытался подавить протесты, угрожал оппозиции. 20 февраля он кричал, что "всех расстреляем, всех арестуем". И впоследствии - начались расстрелы людей на Евромайдане, так появилась Небесная Сотня.

21 февраля 2014 лидеры оппозиции подписали с Виктором Януковичем соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Согласно соглашению, в течение 48 часов должна возобновить действие Конституция Украины в 2004 году и сформировано новое коалиционное правительство.

Подписание соглашения на Майдане не приняли и потребовали от президента досрочно уйти в отставку. А 22 февраля Янукович скрылся из страны вместе со своими сторонниками. Затем он записал видео, где назвал события в Украине переворотом. Существуют также данные, что он трое суток собирал драгоценности из своего имения и вывез их в Россию.

Сейчас на беглого президента заведено несколько дел, проходили заседание суда, где он заочно приговорен к лишению свободы. В настоящее время он находится на территории России.

Олег Царев

Фото: Олег Царев (соцсети)

Бывший украинский предприниматель и экс-депутат, коллаборант с Россией, пророссийский политик, сепаратист. Скрывается от следствия в России, обвиняется в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией.

Являлся депутатом "Партии Регионов", кандидатом на пост президента. В июне 2014 года он был избран "спикером парламента" так называемой Новороссии - объединение подконтрольных РФ группировок "ДНР" и "ЛНР", которые в Украине трактуются как террористические. Имеет отношение к "Комитету спасения Украины", созданному в Москве в 2015 году бывшими чиновниками времен президентства Януковича.

Убежал из Украины еще в 2014 году. Известен своими высказываниями в отношении Украины и украинцев. В 2022 активно участвовал в российских пропагандистских видеосъемках на оккупированных территориях Киевской области.

27 октября СМИ сообщили, что на Олега Царева было совершено покушение, когда он находился в Санатории Кирова в оккупированной Ялте. Как будто он получил два выстрела и тяжелое состояние.

Николай Азаров

Фото: Николай Азаров (flickr.com)

Бывший украинский политический и государственный деятель, коллаборант русского происхождения. Являлся премьер-министром во время каденции Виктора Януковича. Родился в Калуге в РФ, выучился на геолога-геофизика. Работал инженером, а в 1984 году очутился на Донбассе. В 1994 году стал депутатом. В марте 2010 – премьер-министром.

Являлся автором экономической политики Януковича, которая привела к краху. Явления, которые формировались во время его каденции в экономике, получили название "Азаровщина". Сами под его председательством правительство распорядилось приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, что привело к Евромайдану. 28 января 2014 года подал в отставку, а затем сбежал из Украины в Австрию.

Впоследствии правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте его активов. 5 марта были арестованы счета его отпрыска. Позже Азаров с семьей переехал в Россию и отказался от украинского гражданства. На него в Украине заведено несколько судебных дел, наложены санкции, он подозревается в государственной измене.

Владимир Сальдо

Фото: Владимир Сальдо (facebook.com/favoriteKherson)

Бывший пророссийский политик, предатель, коллаборант с Россией, бывший депутат Херсонского горсовета, нардеп.

После оккупации Херсона российскими войсками в 2022 году назначен главой оккупационной администрации Херсона. В июне 2022 года получил российское гражданство. Родился в поселок Жовтневое Николаевской области, детство провел в Кривом Роге.

8 ноября 2023 года Сальдо заочно приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Его признали виновным в государственной измене и еще несколько преступлений. Состоит под санкциями во многих странах.