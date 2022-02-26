Настав вирішальний момент, щоб прийняти рішення про членство України в ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що настав вирішальний момент для того, щоб прийняти Україну в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Президент України Володимир Зеленський написав, що зараз настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію і прийняти Україну в ЄС.
Він повідомив, що обговорив з главою Європейського Союзу Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу і героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє.
"Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію і прийняти рішення про членство України в ЄС. Обговорив з @eucopresident подальшу дієву допомогу і героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський відреагував на фейки про нібито капітуляцію.