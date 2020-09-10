Ретроградний Марс наступає: як вберегтися від небезпек

Ретроградний Марс настає сьогодні, 10 вересня і триватиме до 14 листопада. І оскільки планета відповідає за такі якості, як активність, сила волі, вони потраплять під удар. До того ж Марс розвернеться в ретроградний рух у знаку Овна, що особливо сильно позначиться на представниках цього зодіакального сузір'я.

Астрологи кажуть, що в цей час ви можете відчувати сильну нестачу енергії, відсутність ініціативи, а також гальмування у всіх справах і починаннях.

У цей час потрібно приділяти достатню увагу не тільки роботі, але і пам'ятати про повноцінний відпочинок. Не обтяжуйте себе позаплановою роботою і навчіться делегувати свої повноваження, довіряти справи помічникам або підлеглим.

Будь-які бізнес-процеси, спортивні починання, проекти на роботі сповільняться.

Також цей період буде небезпечним і конфліктним, і ситуації можуть бути катастрофічними. Можливі аварії, пожежі, імпульсні спалахи гніву.

Стреси можуть запустити проблеми зі здоров'ям - загостряться запальні процеси. Астрологи рекомендують побільше розслаблюючих занять, процедур для тіла і душі.

Крім того, це чудовий період, щоб звернутися до минулого, визнати необхідність змін і докласти зусиль, щоб їх здійснити. Справи потрібно привести до ладу, підтягти "хвости".

А ось деструктивні стосунки і неперспективну роботу треба кидати. Тим більше в цей період вам буде легко розлучитися з тим, що застаріло і віджило. Можна почати ремонт, а також і відновити заняття спортом.

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