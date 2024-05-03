Наступление россиян на Киев "захлебнулось" из-за водной линии обороны, которую предложил создать "Тихоход": детали

"Каждая успешная операция на поле боя имеет имя. Киев до сих пор защищают от повторного вторжения россиян не только наши героические воины, но и естественная линия обороны - болотно-речная полоса. Но, как ни странно, подвиг и героизм людей, создавших эту природную линию обороны, до сих пор не оцененную по достоинству. Идея устроить природное препятствие для оккупантов вокруг Киева принадлежит Александру Дмитриеву с позывным "Тихоход". романами", - написал эксперт.

Александр "Тихоход" - киевлянин, имеет несколько образований, работал программистом. Он - автор проекта "Очи", запущенный еще в начале войны и объединивший тысячи военных БПлА в единую систему для совместного использования в интересах Сил обороны, сообщает эксперт.

Дмитриев рассказывал, что до войны вместе с друзьями делали "покатухи" на внедорожниках на Ирпене во время паводка.

Когда захватчики пошли на Киев, он придумал поднять воду в реке, чтобы никакая российская техника не смогла преодолеть этот водный рубеж. Операцию согласовал Александр Сырский, который в то время был командующим Сухопутными войсками и, в частности, отвечал за оборону Киева. Встреча с ним помогла устроить друзья Александра Дмитриева.

"Единственным выходом, после анализа всех вариантов, было взорвать дамбу. Александр с друзьями начали подготовку к операции, которая по сложности и дерзости казалась невозможной. Найти 500 кг взрывчатки оказалось малейшей проблемой. Гораздо сложнее было найти специалиста, который сумеет устроить правильный подрыв, и Привезти нужные материалы на дамбу. Ведь вокруг уже раздавались выстрелы, по селам бегали российские ДРГ, почти рядом были "кадыровцы", - рассказывает эксперт.

Реализовать задуманное удалось только со второй попытки.

"Вода наконец-то ушла и вражеская техника застряла в болотах. И там ее накрывала огнем украинская пехота и артиллерия. Если бы прорыв оказался удачным, через несколько часов российская техника въехала бы на площадь Шевченко, а дальше бы быстро продвинулась вглубь Киева... Однако - отразились. Благодаря героизму воинов, а также - украинской изобретательности и настойчивости", - подчеркнул эксперт.