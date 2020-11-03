Справжнє диво: що врятувало 3-річну дівчинку в Туреччині, яка три дні провела під завалами

У п'ятницю, 30 жовтня, в турецькому Ізмірі стався сильний землетрус, в якому загинула 91 людина. При цьому поранення отримали 994 людини. Рятувальникам вдалося виявити трирічну дівчинку, яка пробула під завалами три дні. Журналісти називають порятунок дитини справжнім дивом.

Але чи був шанс вижити у інших людей. "Сегодня" поспілкувалися з фахівцями на цю тему.

Рятувальники кажуть, що іноді плити поваленої будівлі падають таким чином, що під ними може бути ніша, в якій може перебувати людина. Завали зазвичай утворюються в районі перших поверхів, верхні - практично цілі.

Практика показує, що знайти тих, хто вижив можна на перших поверхах, але для цього потрібно швидко розібрати верхні завали. Також допомогу надають родичі постраждалих, які можуть підказати, де теоретично може знаходитися людина.

Рятувальники говорять про те, що навіть на сьомий день після обвалення будівлі можна знайти живих людей. Це можуть бути як дорослі, так і діти.

Але все залежить від ситуації. Якщо після обвалу будівлі дитина перебуває під плитами, які дозволяють дихати, то вона може прожити три дні без їжі і води. Буває, що під уламки потрапляє волога від дощу або труб, які лопнули і це допомагає людині вижити.

Якщо ж потерпілий знаходиться у здавленому стані, то він зможе протриматися не більше 24 годин.

Де знайти укриття у квартирі

Якщо в момент обвалу будівлі люди знаходяться у дверному отворі, то можливо, що плити будівлі, які впали не задавлять людину, і її врятують міцні дошки.

Якщо є простір між диваном та кріслом, то м'які меблі візьмуть на себе вагу бетонних плит і між ними утворюється простір, де може знаходитися людина.

Якщо в момент обвалу людина знаходиться у ванній, то вона теж може вижити. Але рятувальники говорять про те, що ванні кімнати разом з кухнями руйнуються в першу чергу.

Нагадаємо, українка розповіла, як пережила землетрус в Ізмірі з маленькою донькою.

Раніше повідомлялося, що через 33 години після землетрусу в Туреччині під уламками знаходять живих людей.