Якщо нежить триває більше 10 днів: Комаровський відповів, чи варто переживати

Доктор Комаровський - відомий український педіатр розповів, що робити, якщо нежить після ГРВІ триває більше 10 днів. Про це він розповів на відео, опублікованому на його сторінці в Instagram.

Медик відповів на запитання людини, яка повідомила, що її дитина зазвичай ходить з соплями по 10-14 днів і попросила поради, що в такому випадку робити. Чи слід лікувати виділення з носа.

За словами медика, на п'ятий день нежиті у людини виробляються антитіла, а на сьомий вона одужує. Така людина не заразна і може перебувати в колективі.

Комаровський зазначив, що для якнайшвидшого одужання дитини необхідно дозволяти їй бувати на свіжому повітрі, провітрювати квартиру і дозволяти їй проявляти активність, якщо вона цього хоче.

"Запевняю вас, якщо ви будете лікувати нежить, терміни одужання дитини ну ніяк не скоротяться. Просто вам, мамі, стане легше", - заявив медик.

Як ми раніше повідомляли, доктор Комаровський, який є відомим українським педіатром, розповів, чи можна заразитися сказом не від тварини, а від людини. Медик відповів на запитання жінки, яку вкусила собака.

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