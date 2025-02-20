Подражаем Бриджит Джонс? Долго ли могут существовать отношения, в которых женщина значительно старше мужчины

В новом фильме "Бриджит Джонс влюблена в парня" главная героиня после долгого перерыва пробует снова начать встречаться с мужчинами. И первым ее бойфрендом стал парень, значительно моложе ее.

Что интересно, ее подруги и знакомые не осуждали такую разницу в возрасте и надеялись, что эти отношения сложатся. Но в реальности все всегда наоборот.

"Давайте честно: когда мужчина старше женщины, никто особо не удивляется. "Классика", - скажут одни, "Ну, он просто обеспеченный", - подмигнут другие. А вот когда ситуация наоборот - тут уже начинаются суждения: "Она же ему как мама!" или "Ну, это ненадолго...", - говорит эксперт.

Но давайте разберемся: действительно ли разница в возрасте является приговором для отношений? В начале такие союзы часто выглядят гармонично.

"Женщина более опытная, знает, чего хочет, меньше драматизирует, а младший партнер, наоборот, приносит в отношения энергию, легкость, драйв. Но со временем могут появиться вызовы: разные жизненные этапы, планы на будущее, отношение к семье и детям. Но ключевое здесь не в цифрах в паспорте, а в ценностях и внутренней зрелости партнеров", - продолжает коуч.

Он добавляет, что если оба понимают, зачем они вместе, не боятся обсуждать сложные моменты и развивать отношения - то их союз имеет те же шансы на долголетие, что и любой другой.

"Поэтому вопрос не в том, могут ли такие отношения существовать долго. А в том, действительно ли вы оба хотите и готовы их строить", - резюмирует Виталий Курсик.