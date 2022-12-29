Последствия отключения света: беременную киевлянку спасали из лифта спецназовцы (фото)

В Киеве на Печерске из-за отключения электроэнергии беременная женщина застряла в лифте. На помощь женщине приехал экипаж спецназовцев.
Об инциденте сообщили на странице полиции Киева в Facebook.
Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Бастионной. Будущая мама как раз спускалась по лифту с седьмого этажа, когда исчез свет.
На помощь приехал экипаж полка полиции особого назначения № 2, находящегося недалеко от дома.
Через несколько минут правоохранители вместе с жильцом дома осторожно помогли женщине выбраться. В результате беременная чувствовала себя хорошо, поэтому от помощи медиков отказалась.
Полицейские советуют в таких ситуациях не паниковать, успокоиться и не пытаться открыть дверь кабины самостоятельно до приезда соответствующих служб.
Также гражданам советуют не пользоваться лифтами в период стабилизационных отключений электроэнергии в доме и во время воздушных тревог. Это поможет избежать неприятных ситуаций.
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