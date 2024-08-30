Насколько быстрым должен быть ваш ПК на самом деле: ключевые моменты

Процессор и оперативная память являются двумя наиболее важными компонентами, на которые следует обратить внимание при оценке скорости компьютера. Оперативная память обычно измеряется в гигабайтах (ГБ) или терабайтах (ТБ), а скорость обработки измеряется в гигагерцах (ГГц).

Повседневные задачи, которые выполняют большинство пользователей, настолько минимально требуют аппаратных ресурсов, что процессоры начального уровня в новых компьютерах достаточно быстрые.

Например, 2-4 ГБ оперативной памяти и процессор Intel Core i3 1,3 ГГц будет вполне достаточно для просмотра веб-страниц, фильмов и базовых задач производительности.

Использование Интернета

Большинство людей используют компьютеры только для интернет-связанных вещей, таких как отправка электронной почты, просмотр веб-страниц, проверка социальных сетей и потоковое вещание медиа-контента.

Хотя такие задачи могут быть ограничены скоростью вашего интернет-соединения, они не ограничены вычислительной мощностью.

Задачи производительности

Создание документов, редактирование электронных таблиц и подготовка презентаций для школы или работы относятся к категории производительности. С такими веб-инструментами, как Google Docs, вам не нужно запускать программное обеспечение для составления и редактирования документов.

Проигрывание видео и аудио

Многие люди используют свои компьютеры для просмотра фильмов или прослушивания музыки, которая хранится либо на физических носителях (CD или DVD), либо локально в виде цифровых файлов (аудиофайлы MP3, видео MPEG и другие).

Даже при высококачественном видео компьютерное оборудование (процессор, жесткий диск и оперативная память) было оптимизировано для обработки различных стандартов, так что для просмотра видео 1080p HD требуется очень небольшая вычислительная мощность.

Когда следует покупать более быстрый компьютер

Если вы планируете использовать свой компьютер для любого из указанных ниже целей, то скорость должна играть роль в вашем решении:

Монтаж видео

3D-анимация

CAD-программное обеспечение

Игры

Проверьте индивидуальные требования к оперативной памяти и процессору для программ, которые вы хотите использовать, прежде чем покупать ПК.

Вы также должны протестировать скорость своего интернета, чтобы убедиться, что он соответствует минимальным требованиям для таких онлайн-задач, как потоковое видео и онлайн-игры.

Монтаж видео

Для монтажа видео компьютеру необходимо поочередно вычислять различные кадры, а затем соединять их вместе с аудиодорожкой. Это то, что компьютер низкого класса не может выполнить своевременно. С более быстрым ПК вы можете видеть предварительный просмотр изменений по мере редактирования.

3D-анимация

Для создания 3D-модели из полигонов требуется много вычислительной мощности, но рендеринг 3D-моделей еще более требователен. Вот почему такие компании, как Disney, имеют огромные компьютерные мощности для производства впечатляющих анимационных фильмов.

CAD-программное обеспечение

Автоматизированное проектирование (CAD) используется для создания чертежей продуктов и зданий. CAD является требовательным, потому что он выполняет множество вычислений, связанных с физическими и материальными аспектами, чтобы обеспечить функционирование конструкции при окончательной сборке.

Это может включать в себя большое количество сложных математических операций, связанных с исчислением и научными формулами, для обеспечения точности.

Игры

Вся трехмерная графика, HD-аудио и сложный ИИ делают игры для ПК требовательными к аппаратным ресурсам. Если вы заядлый геймер, вам может понадобиться компьютер, созданный для игр с несколькими мониторами, такими как ультравысокие (4k) дисплеи, чтобы получить больше экранного пространства.

Система с не менее чем 8 ГБ оперативной памяти и процессором 3,5 ГГц вполне подходит для большинства видеоигр.

Важно также проверить требования к графическому оборудованию для отдельных игр, чтобы убедиться, что ваш ПК сможет их запустить.