Насколько действительно калорийны орехи: тренер рассказал, сколько их можно есть

Орехи - это вкусный и полезный продукт, но очень калорийный. В 100 г орехов содержится примерно 650 ккал, что гораздо больше, чем в самом сахаре.

Сколько орехов можно есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Действительно ли орехи такие калорийные?

Эксперт рассказал, что, несмотря на калорийность орехов, ученые констатировали, что люди, в рационе которых присутствуют орехи, реже имеют проблемы с весом, чем те, кто пренебрегает этим вкусностями.

По словам Виктора, ученые проводили эксперимент и давали людям каждый день по 80 граммов орехов.

Оказалось, если человек ел орехи, он не злоупотреблял другими калорийными продуктами.

"Но компенсация была неполной: получив 505 ккал из орехов, испытуемые съедали меньше своей привычной пищи на 333 ккал. Соответственно, 172 килокалории были лишними, каждый день, все 8 недель", - рассказал Мандзяк.

Ученые подсчитали, если ежедневно переедать на 172 ккал за 8 недель можно набрать лишних 3,6 килограмма.

Почему же люди худели, употребляя орехи? Дело в том, что на 65% орехи состоят из жиров. Калорийность "грамма жира" 9,4 ккал. Считается, что с калом в среднем мы теряем примерно 4% потребленного жира, поэтому калорийность грамма жира принято считать 9 ккал.

"Ученые заключили: 10-20% жиpа из орехов мы сливаем в унитаз. Я понимаю, что нутрициология наука неточная, но 4 и 10-20 - это далеко не близко, не приближенно, не примерно, не ориентировочно и даже не в районе. Ученые разводят руками: клеточные стенки орехов устойчивы к ферментам и микробам ЖКТ бесшерстного примата. Но намекают, что если тщательно жевать, усваивается больше", - пояснил Виктор.

Если вы съели 100г орехов, ваш организм может недосчитаться хорошей сотни калорий, отметил эксперт.

"Орехи - отличный продукт, вкусный и полезный, только помните о его высокой калорийности, даже с учетом низкой биодоступности ореховых веществ", - подытожил тренер.