Наши отношения были ошибкой. Как закончить их без скандалов и обид?

1. Честно признайте свои чувства

Первый шаг к завершению отношений - это понять, что именно вас больше не устраивает и почему вы хотите всё закончить.

"Это может быть несовместимость, разные жизненные цели или потеря чувств. Честность с собой поможет вам избежать импульсивности и подготовиться к откровенному разговору", - подчеркивает эксперт.

2. Выберите правильный момент и место

Не стоит завершать отношения во время ссоры или из-за сообщения. Выберите спокойное время и нейтральное место, где вы сможете поговорить открыто. Такое решение требует уважения, поэтому обеспечьте для партнера пространство, в котором он будет чувствовать себя защищено.

3. Не обвиняйте

"Избегайте фраз вроде: "Ты разрушил(а) наши отношения" или "Из-за тебя я несчастлив(а)". Вместо этого выражайте свои чувства: "Я чувствую, что наши отношения больше не делают нас счастливыми" или "Мне кажется, мы стали разными людьми, и я не вижу будущего вместе"", - советует коуч.

4. Дайте партнеру право на эмоции

Ваш партнер может испытывать боль, разочарование или даже злость. Это нормально. Дайте ему возможность высказаться, но не вступайте в ссору. Скажите, что понимаете его чувства, но оставайтесь твердыми в своем решении.

5. Будьте готовы к вопросам

Возможно, партнер захочет знать, почему вы решили уйти. Готовьтесь объяснить свои чувства честно, но без подробностей, которые могут обидеть.

"Например: "Я чувствую, что мы разные и не можем дать друг другу то, что нам нужно", - подчеркивает специалист.

6. Избегайте обещаний "остаться друзьями"

Не стоит давать пустые обещания, чтобы смягчить удар. Если вы видите возможность дружбы - хорошо, но не давите на партнера, заставляя его принять это сразу.

7. Не возвращайтесь назад

Закончив разговор, будьте последовательными. Не пытайтесь вернуться из-за вины или страха одиночества. Если решение принято, дайте себе и партнеру время, чтобы оправиться.

8. Попрощайтесь с уважением

Важно завершить отношения достойно. Поблагодарите партнёра за то, что было хорошего между вами, даже если сейчас это трудно сделать.

"Например: "Спасибо тебе за все моменты, которые мы провели вместе. Я желаю тебе счастья", - советует эксперт.

9. Дайте себе время на восстановление

Завершение отношений - это конец одного этапа и начало нового. Позвольте себе почувствовать печаль, но не задерживайтесь в этом состоянии. Со временем вы найдете новые ресурсы и откроете новые возможности.

"Разрыв без скандалов и обид возможен, если действовать с уважением, эмпатией и честностью. Завершение отношений - это не провал, а важный шаг к лучшей жизни для обеих сторон", - резюмирует Виталий Курсик.