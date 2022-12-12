Наши впереди: женская сборная Украины впервые завоевала Кубок мира по борьбе
Женская сборная Украины по борьбе впервые добыла в борьбе Кубок мира в этой дисциплине. В финале соревнований украинки обошли китаянок со счетом 6:4.
Об этом сообщается на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.
Как девушки боролись за победу?
Соревнования проходили 10-11 декабря в городе Коралвилл.
Нашу сборную представляли 10 спортсменок: Оксана Ливач, Альбина Рилля, Алина Грушина-Акобиа, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Бондарь, Ирина Коляденко, Екатерина Зеленых, Татьяна Сова-Рижко, Алла Белинская и Анастасия Осняч-Шустова.
По пути в финал Украина соревновалась с тремя сильнейшими командами Монголии, Японии и Китая.
Украина победила на Кубке мира по борьбе (фото: United World Wrestling)
Во втором раунде наши одолели Монголию со счетом 7:3. Победить Японию было несколько сложнее, но с равным счетом 5:5 нашим силачкам это удалось благодаря классификационным очкам.
В финальном раунде украинки выиграли команду Китая со счетом 6:4. В своих встречах победили Оксана Ливач, Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Коляденко, Татьяна Сова-Рижко и Анастасия Осняч-Шустова.
Алина Грушина во время поединка с серебряной олимпийской чемпионкой из Китая (фото: United World Wrestling)
Следует отметить, что на Кубке мира по борьбе это уже третья медаль Украины, но первая золотая.
К тому же, Украина вошла в четверку стран, которые выигрывали Кубок мира по женской борьбе. Больше всего титулов принадлежит Японии - 11 кубков, Китаю - 6, США - 1, а теперь и Украине.
Украина победила на Кубке мира по борьбе (фото: United World Wrestling)
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