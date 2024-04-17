NASA зафиксировало астероид-убийцу городов, который максимально приблизился к Земле (фото)

Впервые за 125 лет потенциально опасный астероид 2013 год NK4 приблизился к Земле на максимальное близкое расстояние. По подсчетам ученых, если бы он упал на нашу планету, то уничтожил бы большой город. Увидеть это гигантское небесное тело земляне могут в телескоп ночью с 17 на 18 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию IFLScience.

Что известно об астероиде

Астероид обнаружил еще в 2013 году исследователь Siding Spring Survey. Это небесное тело имеет диаметр от 400 до 1000 метров и двигается со скоростью 59 тысяч км/ч.

При таких размерах NASA классифицирует его как "потенциально опасный" околоземный объект, учитывая количество повреждений, которые он и другие подобные ему тела могут нанести, если столкнутся с Землей.

2013 NK4 максимально приблизился к Земле 15 апреля и прошел мимо нашей планеты на расстоянии в восемь раз больше расстояния до Луны. Пока астероид был рядом, NASA воспользовалось возможностью сделать изображение астероида.

Из первых результатов астероид выглядит так, будто это мог быть контактный двойной астероид, где два меньших тела двигались вместе и столкнулись из-за силы тяжести. Астероид Аррокот, который зонд NASA New Horizons увидел гораздо ближе, выглядит похоже.

Увидеть этот астероид все еще можно будет в ночь с 17 на 18 апреля. Но для этого понадобится телескоп и путеводитель, чтобы определить его местонахождение.

Астероид 2013 года NK4 (фото: NASA)

Есть ли угроза для Земли столкнуться с большим астероидом

Астрономы смогли предусмотреть орбиты известных объектов примерно на 100 лет. По прогнозам NASA, "ни один известный астероид размером более 140 метров не имеет значительных рисков столкнуться с Землей в течение следующих 100 лет".

"Хотя мы постоянно открываем новые объекты - иногда непосредственно перед тем, как они ударятся - другой метод показал, что мы должны быть в безопасности в течение следующих 1 000 лет от объектов, о которых мы знаем", - заявляют ученые.