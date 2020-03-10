Ви нас не побачите в ефірі: ведуча ТСН самоізолювалася після поїздки в Італію

Телеведуча ТСН Соломія Вітвіцька повідомила, що відправляється на 14-денний карантин разом з подругами після відвідин Італії, в якій вирує коронавірус. Вона повідомила, що почувається добре і ніяких ознак хвороби у неї немає, а в карантин відправляється добровільно.

Соломія Вітвіцька повідомила, що вона дотримувалася всіх правила безпеки, які рекомендовані МОЗ України та ВООЗ, і в Італію вона вирушила до того, як там почалася епідемія.

"Ми вилітали в Італію, коли це було абсолютно дозволено обома країнами, і дотримувалися всіх основних правил безпеки, рекомендованих МОЗ і ВООЗ, і інформували про це у соцмережах. Все мало бути інакше, в містах були туристи з інших країн, зокрема з Іспанії, Німеччини, Португалії, все було спокійно. Але раптово, на другий день нашої подорожі, 8 березня, прем'єр Італії підписав директив про карантин Ломбардії та Венето і заборонили сполучення з цими регіонами. Зупинили перельоти, закрили школи. Туристів почали поступово відправляти додому", - написала телеведуча.

Соломія Вітвіцька (Фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Вона зазначила, що разом з подругами вирішила самостійно самоізолюватися на 14 днів і буде перебувати вдома, під наглядом лікарів.

"Повертаюся з Італії до Києва, і я разом з дівчатами вирішила добровільно самоізолюватися на 14 днів під контролем лікаря. У нас немає ніяких симптомів, температура в нормі. Однак, щоб не хвилювати колег, друзів і всіх навколо – ми на це йдемо. Тому, ви не побачите нас в місті чи в ефірі ТСН, хіба що дамо коментар по скайпу. Також будемо на зв'язку в соціальних мережах", - додала Вітвицька.

Телеведуча зізналася, що невдало вибрала дату для подорожі та порадила українцям обмежити поїздки за кордон.

"Не знімаю з себе відповідальності та визнаю, що дата подорожі була обрана невдало, тому зараз не повторюйте мій досвід. Варто обмежити по можливості свої закордонні подорожі та дотримуватися всіх правил гігієни. Сподіваюся, що всі, хто летить зі мною в літаку з цієї та інших країн зі спалахом коронавірусу, вчинять так само, звернуться до лікарів і пройдуть самоізоляцію. А в дорозі будуть дотримуватися всіх санітарних вимог", - написала телеведуча.