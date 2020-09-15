У нас тут якась жесть: деталі вибуху під Києвом 

Вибух під Києвом сколихнув жителів села Чабани. Як повідомляють у Facebook місцеві, у ніч на 15 вересня стався розрив труби високого тиску газу. Подія відбулася в районі вулиці Польова, повідомила нам Анна Домніч.

За словами очевидиці Марини Степанської, газ виривається з величезною силою. Після вибуху в околицях стоїть сильний шум і звук з часом тільки посилюється. Про це вона розповіла у своєму Facebook та прикріпила відео.

"Пишуть, що був вибух труби газу під високим тиском в Чабанах. Начебто, евакуюють звідти людей. Пожежники та газові служби виїхали. Друзі, у нас тут якась жесть! Дикий шум, неначе виривається газ з величезною силою або пожежа. Це триває вже хвилин 15 і звук тільки посилюється, як звук з турбін літака, або коли ракета космічна злітає. Дуже голосно і він знову посилюється ", - повідомляє очевидиця.

Відео очевидиці Марини Степанської

У спільноті "Київ Оперативний" поділилися першим відеокоментарем стосовно того, що відбувається в Чабанах.

НП під Києвом

Очевидці також показали величезні черги рятувальних служб, які вирушили в напрямку Чабанів.

НП під Києвом

Також вибух налякав і жителів сусіднього села - Хотова.

"Ми вже поїхали в готель, але без паніки. Прорвало майже під вікнами багатоповерхівки, де живемо, в полі. Звук жахливий, поліція заметушилась першою, пожежники, газова служба... На вулиці відчуття тривоги і жахливий шум", - повідомили місцеві жителі у Twitter.

Вибух був чутний і в Хотові

Пізніше Марина додала, що станом на 01:15 "все стихло".

"Але як люди, які зовсім поруч, - не уявляю!" - зазначила вона.

За інформацією місцевих жителів, фахівцям вдалося перекрити газ.

Також відзначимо, що на деякий час в Чабанах було відключено електрику.

"Зараз все ок і тихо", - резюмувала Степанська.

"Фактам ICTV" в ДСНС офіційно підтвердили, що в Чабанах стався витік газу з труби. Станом на 01:30 газопостачання відновлено, а загрози для життя і здоров’я громадян немає.

Нагадаємо, що у Києві через пожежу в багатоповерхівці евакуювали 33 людини.