У нас немає електрики та інтернету, нам потрібно радіо. Жителі Бучі розповіли про єдине джерело інформації

Жителі Бучі та інших міст Київської області розповіли, що єдиним засобом отримання інформації для них стало звичайне радіо.
Один з тих, хто вижив і зміг самостійно вибратися з Бучі, розповів для Styler деякі деталі про інформаційний вакуум, в якому опинилися жителі області. Публікуємо нижче текст звернення.
Змініть формат радіо!
Перш за все, що хочуть знати люди, які опинилися в окупованих населених пунктах, це розклад роботи гуманітарних коридорів. Але де вони можуть отримати цю інформацію?
Багато де банально немає електрики. А там, де вона навіть є, не завжди працює телебачення, Інтернет і просто мобільний зв'язок.
Крім того, частина жителів залишилася без мобільних телефонів та іншої техніки. А ті, у кого ще вони залишилися - можливості їх зарядити найчастіше немає.
Окупанти ретельно виводять з ладу ретрансляційні вежі, та й без того покриття не було повним.
А ось радіоприймачі є майже в кожному будинку: вони вмонтовані в годинник (і тоді живлення можливе від батарейок), ті ж телефони або просто залишилися від батьків. Але що людина почує в ефірі?
Національний телемарафон. А це думки експертів, цитати політиків, іноді пряма мова простих людей. А що їм потрібно?
Ще раз, перш за все, повна, детальна інформація про гуманітарні коридори та конвої, щоб можна було вийти до своїх. В який час через які населені пункти можна приєднатися на власному транспорті або підсісти в автобус і т. п.
Боронь боже намагатися зробити це не у відведений час і не тією дорогою! Людей просто вбивають, таких прикладів занадто багато. Щобільше, росіяни часто обстрілюють і офіційні конвої. Тому потрібно бути особливо обережними.
Друге, що люди хочуть знати - простий прогноз погоди.
І третє - новини. Коротко, стисло, хоча б кожні пів години. У слухачів може не бути живлення, тому що батарейки або акумулятори сідають, або часу, тому що поруч ходять окупанти.
Звертаємося від імені тих, кому вдалося вийти на контрольовану Україною територію – змініть сітку радіомовлення. Зробіть радіо інформативним, а не емоційним.
Нагадаємо, раніше ми розповідали п'ять історій жителів Бучі, які змогли вибратися з-під обстрілів.
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