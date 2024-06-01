"Родила бы еще одного ребенка". Самая старшая мать Украины Подвербная сделала странное заявление

Аня Подвербная, дочь старейшей матери в Украине, сейчас овладевает самокатом, музыкальными инструментами и учится жить в новой семье. А ее мать-пенсионерка уже хочет вернуть себе девочку и готова в свои 78 лет родить еще одного ребенка.
Как изменилась жизнь 13-летней Анны и какие странные заявления делает ее мать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.
Как рассказал заместитель председателя Черниговского облсовета Дмитрий Блауш, держащий под контролем ситуацию с Подвербными, 13-летняя Аня сейчас живет в новой семье.
У девочки улучшилось состояние здоровья, она катается на самокате, овладевает игрой на синтезаторе, планирует заниматься спортом и чувствует себя вполне счастливым ребенком.
Блауш показал фото ребенка в соцсетях, где Аня похудела, с новой прической и в современной подростковой одежде, улыбается.
"Хочу познакомить Вас с новой Аней Подвербной. Хотя, пожалуй, не совсем правильно говорить с новой, но мне очень хочется, чтобы именно новая страница в жизни Ани стала такой, о которой она мечтала все это время", - написал Блауш.
Он добавил, что она удовлетворена и счастлива, сейчас получила в подарок синтезатор. Впереди у Ани лечение глаза, операция, а после она хочет заниматься спортом.
Несмотря на то, что Аня сейчас в новой семье и ее жизнь сильно изменилась, она любит свою родную маму.
"Она любит маму, но, к большому сожалению, встречи с ней становятся все короче. У ее мамы такое психологическое состояние, что не позволяет быть этим встречам длинными и конструктивными", - добавил чиновник.
13-летняя Аня Подвербная (фото: facebook.com/dmitriy.blaush)
78-летняя Валентина Подвербная сейчас живет сама. Она плачет и говорит, что будет пытаться вернуть свою дочь, но как - пока не знает. Не исключает, что обратится к президенту Украины, чтобы рассказать ему свою историю.
Сейчас она производит ремонт в своей квартире, чтобы обеспечить ребенку нормальные условия.
"Я стараюсь забрать ребенка. В квартире делаю ремонт, привезла мебель, кроме кухни. Выплачу кухню - мне привезут и эту мебель. Будет у меня красота, приезжайте смотреть, как у меня красиво", - утверждает Подвербная.
А еще старейшая роженица Украины сделала странное заявление о рождении еще одного ребенка.
"С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня вернулась бы ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это (процедуру искусственного оплодотворения - ред.)", - заявила женщина.
Врач, 13 лет назад делавший Валентине искусственное оплодотворение, рассказывал, что после скандала с этой роженицей, репродуктологи получили рекомендацию не делать такие процедуры женщинам старше 55 лет. Относительно Подвербной врач от комментариев отказывается, потому что еще идут судебные разбирательства.
Валентина Подвербная и ее дочь Аня из Чернигова стали известны на всю Украину в феврале 2011 года, когда женщина в 65 лет родила дочь путем искусственного оплодотворения.
В 2023 году разгорелся скандал, потому что на тот момент 12-летняя Аня опубликовала в соцсетях ряд видео и сообщений, где сообщила об издевательствах матери.
Девочка рассказала, что 78-летняя Валентина царапает ее, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, терзает одежду, не позволяет мыть унитаз и категорически против операции на глазу, которое нужно ребенку.
После сообщений в Подвербные приехали правоохранители, психологи, социальные службы. Аню изъяли и направили в больницу для обследования. Затем ее перевели в реабилитационный центр в Черниговской области.
А в октябре 2023 года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнего ребенка у Валентины Подвербной. Впоследствии Аня поехала в новую семью.
Ранее мы писали, что соседи рассказали шокирующие детали жизни Валентины Подвербной.
А еще рассказывали о том, какое наказание получила самая старшая мать Украины за издевательство над дочерью.