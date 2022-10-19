"Наконец-то улыбается": как живет мальчик из Бучи, фото которого у могилы матери облетело весь мир
Первая леди Елена Зеленская рассказала о 6-летнем Владе, который во время оккупации Бучи потерял маму и каждый день приходил к ее могиле во дворе их дома. Тогда полное горе фото мальчика облетело весь мир. Однако сейчас ребенок наконец улыбается.
Фотографиями Елена Зеленская поделилась в Twitter.
Зеленская рассказала, что 6-летний Влад после того, как в апреле потерял маму из-за зверств оккупантов в Буче, прошел реабилитацию на живописном востоке Испании в лагере от благотворительной организации.
"6-летний Влад потерял маму в Буче. Уверена, вы помните его фото у ее могилы. Оно было квинтэссенцией печали. Сегодня Влад наконец-то улыбается - благодаря реабилитации в лагере от Gen.Ukrainian. Здесь специалисты помогают украинским детям преодолевать пережитое и снова быть счастливыми", - говорится в сообщении.
6-летний Влад, потерявший маму в Буче (twitter.com/ZelenskaUA)
Отмечается, что из-за жестокой войны РФ сотни украинских детей находятся в подобной ситуации. И государство должно восстановить каждого и вернуть им нормальное детство.
"Пример Влада и десятки других детей доказывает, что это возможно", - подчеркнула Зеленская.
Психологам было сложно поверить, что им удастся вернуть детей к нормальной жизни после пережитого. Однако они уже помогли десяткам детей.
6-летний мальчик возле могилы мамы (фото: AP/Rodrigo Abd)
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