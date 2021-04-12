Нардепів залишили без "дорогого" язика з хріном та сьомги: що сталося (відео)

"Піст зараз, нехай постять. Харчуватимуться святим духом", - сказав народний обранець у відповідь на запитання журналістів про те, чим харчуватимуться парламентарі, поки їдальня не працюватиме.

Також він додав, що на час локдауну в їдальні кожна фракція в Раді замовлятиме для себе обіди окремо, можливо, через службу доставки.

"Думаю, що іншим фракціям - гріх скаржитися, тому що ми - найбільші. І нам організувати замовлення на 200 обідів трохи складніше, ніж фракції "Голос"- 17 або 20", - пожартував Корнієнко.



Зауважимо, що у їдальні Ради депутатам пропонувалися доволі смачні наїдки. Зокрема, у меню є такі позиції, як "Олів’є" з копченою куркою, бутерброд із сьомгою та ікрою, креветки, тушковане філе судака, язик з хріном та інші делікатеси (і не лише вони).

І хоча ціни доволі демократичні, дехто з нардепів скаржився, що ледь може дозволити собі обід в їдальні парламенту.

"У перерві від роботи, вирішив показати вам, друзі мої, їдальню Верховної Ради. Часи, коли можна було практично безкоштовно пообідати в цьому місці, давно пройшли. Сьогодні у мене на один прийом їжі йде близько 300 грн. Наприклад, в обід взяв тарілку борщу, картопляне пюре з відбивною і салат з червоною рибою та перепелиними яйцями. Заплатив 280 грн. Судіть самі", - заявив раніше Жан Беленюк.