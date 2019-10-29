Нардепам зроблять щеплення від дифтерії: гроші не візьмуть

Нардепам зроблять щеплення від дифтерії (фото: РБК-Україна)

Народних депутатів Верховної Ради безкоштовно вакцинують від дифтерії

У Верховній Раді вирішили, що нардепи повинні бути захищені від дифтерії і тому народних обранців вакцинують абсолютно безкоштовно. Про це на пленарному засіданні повідомив нардеп Михайло Радуцький. Щеплення парламентаріям будуть робити 31 жовтня в стінах Ради.

"Комітет здоров'я нації, завдяки керівництву ВРУ організовує у четвер о 14:40 в медпункті ВРУ безкоштовну вакцинацію від дифтерії", - сказав Радуцький.

Також на своїй Facebook-сторінці Радуцький повідомив, що радить всім вакцинуватися, як це зробив він. Нардеп опублікував фотографії, на яких йому роблять укол від хвороби.

Також "прищепний" приклад показали Дмитро Разумков і Сергій Бабак.

Депутатам зробили щеплення від дифтерії (facebook.com/mihail.radutsky)

Нагадаємо, що перші випадки захворювання на дифтерію в Україні відбулися в Ужгороді. На даний момент цим небезпечним захворюванням заражені удже вісім українців. Єдиний спосіб вберегтися - своєчасна вакцинація.