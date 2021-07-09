Нардеп влаштував ДТП у Львові та погрожував потерпілому - ЗМІ

Олександр Юрченко влаштував ДТП у центрі Львова. Народний депутат виїжджав на синьому "Мустанзі" з платного паркування задом і вдарив машину, яка в цей час стояла в заторі. За даними львівських видань, нардеп перебував у стані наркотичного сп'яніння. Крім того - він погрожував потерпілому.

Що сталося у Львові

Про ДТП з Юрченком повідомив постраждалий водій Всеволод Боровець. Саме в його автомобіль в'їхав нардеп. Як розповів Боровець, він рухався на своєму автомобілі Volkswagen Jetta по головній дорозі в районі площі Міцкевича, але несподівано в нього в'їхав Ford Mustang, який виїжджав зі стоянки заднім ходом. Водій Мустанга не перевірив безпеку маневру і в результаті зіткнення обидва транспортні засоби отримали пошкодження.

Юрченко накинувся на Боровця замість вибачень з кулаками, забрав у нього телефон і почав йому погрожувати. Очевидці події відтіснили нардепа від постраждалого водія.

Він спробував втекти з місця ДТП до приїзду поліції, але виявився заблокований іншими автомобілями. Патрульна поліція запідозрила його в наркотичному сп'янінні та повезла на огляд. Як повідомляє видання Varta, тест показав у крові наявність наркотичних засобів.

Юрченко скоїв ДТП у центрі Львова

Що говорить потерпілий

"Я був у пробці в колоні автомобілів і відчув, що в бік мого авто хтось в'їхав. Я вийшов оцінити ситуацію. Був у гарному настрої та звернувся до водія, бо впевнений, що пошкодження там не значне. Він з авто на мене кричав. Я тоді сказав, що буду змушений звернутися до поліцейських. Я повернувся до свого авто, а він натиснув на педаль газу, посунув мою машину і намагався втекти з місця ДТП", - розповів Боровець у коментарі для УНН.

Потім Юрченко побіг до нього ззаду, вихопив з рук телефон, яким потерпілий знімав все, що відбувається. А потім накинувся на Боровця з кулаками.

"Почав завдавати удари в грудну клітку, по шиї та голові. Все це супроводжувалося лайкою та образами. Телефон він мені не віддавав. Я повинен був попросити допомоги у людей. Вони його відтягнули", - додав потерпілий.

Боровець зазначив, що обох водіїв перевірили на алкоголь і наркотики. У нього були негативні тести й нуль проміле, а ось у Юрченка знайшли в сечі залишки екстазі.

"Він поводився неадекватно, смикався. Я лікар-психіатр. У нього був специфічний нежить. На той момент, коли попросили зняти окуляри, я зробив це без проблем, він відмовився. І коли він все ж погодився, було видно патологічний стан наркотичного сп'яніння", - розповів потерпілий і додав, що Юрченко погрожував йому і його родині.

Скандал з Юрченком у 2020 році

НАБУ затримало помічника Юрченка під час корупційного скандалу і передачі хабаря. Вищий антикорупційний суд 21 вересня 2020 року заарештував і самого Юрченка з правом вийти під заставу в три мільйони гривень. Через три дні нардеп вніс гроші, а в листопаді з нього зняли електронний браслет. 14 вересня Юрченка виключили з фракції "Слуга народу".

Юрченко підозрюється в отримання неправомірної вигоди за законопроєкт, який пов'язаний з побутовими відходами. Справа не закрита, розслідування триває.