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Нардеп "Слуги народу" осоромилася в Раді під час голосування

STYLERЖиття    04.02.2020 - 19:33
Нардеп "Слуги народу" осоромилася в Раді під час голосування
Євгенія Кравчук забула процедуру голосування в Раді (фото: колаж РБК-Україна)

Депутат партії "Слуги народу" Євгенія Кравчук осоромилася у Верховній Раді

Євгенія Кравчук потрапила у безглузду ситуацію під час голосування у Верховній Раді. Справа в тому, що народний депутат і заступник голови фракції "Слуга народу" при голосуванні забула, що потрібно вставити свою картку для голосувань у відповідний пульт.

Кравчук зізналася, що їй дуже соромно перед фракцією та виборцями за такий конфуз. Вона хотіла підтримати поданий Володимиром Зеленським законопроект №1017.

Євгенія зазначила, що вже відправила лист голові парламенту з проханням врахувати її голос за даний законопроект, який спрямований на зменшення кількості нардепів і закріплення пропорційної виборчої системи.

Нардеп &quot;Слуги народу&quot; осоромилася в Раді під час голосування

Євгенія Кравчук (фото: facebook.com/yevheniya.khudzik)

"Я підтримую цю ідею і справді голосувала за", - написала Євгенія на своїй сторінці в Facebook.

Вона також зазначила, що нещодавно чула про те, що один депутат проголосував за 2 законопроекти проїзним на метро і тільки потім зрозумів, що вставив в пульт не ту картку.

Користувачі мережі також прокоментували дану ситуацію. При цьому одна жінка зазначила, що це смішно, що у нардепа є карта на метро. На що Кравчук відповіла, що нічого смішного немає, бо вона теж кожен день їздить на метро, і показала свою карту.

  • За час восьмої каденції, чим тільки не голосували. Найчастіше платіжна картка використовувалася;
  • Я в офіс кілька разів намагався пейпасом пройти;
  • На жаль, ваш голос не врахують, оскільки електронне голосування можливо переголосувати тільки відразу.

Нардеп &quot;Слуги народу&quot; осоромилася в Раді під час голосування

Нардеп &quot;Слуги народу&quot; осоромилася в Раді під час голосування

Нардеп &quot;Слуги народу&quot; осоромилася в Раді під час голосування

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