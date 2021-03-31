Нардеп оскандалилася листуванням в Раді, що "треба валити з цієї країни": тепер виправдовується

Політика "спіймали" за листуванням, коли в парламенті 30 березня виступав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, який, серед іншого, поінформував про нарощування Росією своїх військ поблизу українських кордонів, а також розповів подробиці загибелі українських військових на Донбасі 26 березня в результаті ворожого обстрілу поблизу селища Шуми.

На кадрах видно, як Колісник в листуванні з абонентом на ім'я Стас в чаті повідомила, що слухає виступ глави Генштабу.

"Ми слухаємо Хомчака. Потрібно валити з цієї країни", - написала вона.

Після цього на екрані смартфона з'явилося таке повідомлення від Стаса: "Зробили. Біля кабінету пахне тобою".

Нардеп Анну Колісник спіймали за дивним листуванням у Верховній Раді (фото: bykvu.com)

Після цього Колісник вирішила виправдатися за ці слова, і уточнила, що насправді йшлося тільки про плани поїхати за кордон під час відпустки на травневих свят.

"Сьогодні я стала предметом обговорення журналістів, мовляв, хочу покинути країну. Насправді мова йде про відпочинок на травневі свята, а не про те, що я зібралася залишати країну зовсім. Я жива людина і маю право на відпочинок, як і кожен. Люблю свою країну і в іншу їхати не збираюся", - написала депутатка у своєму Facebook, але після видалила пост.

Фото: скрін поста з Facebook-сторінки Анни Колісник

Втім, незабаром політик знову вирішила порозумітися, і замість вже віддаленого повідомлення опублікувала у Facebook нове. Також нардеп обурюється, що ситуація викликала резонанс. Як переконана Колісник, "у нас є багато дійсно серйозних викликів і завдань, яким слід приділяти наші зусилля та увагу".

"1. Повідомлення про доповідь головнокомандувача ЗСУ та про нібито "виїзд" із країни не пов’язані між собою. Вони відправлені в різний час і стосуються абсолютно різних тем і контекстів.

2. Я пишу не про еміграцію, а про відпочинок на травневі свята. Так, я збираюся відпочити, коли матиму перерву від роботи. Нічого спільного з "виїздом" із країни назавжди. Моє повідомлення трактували помилково. А вклалися у розкрутку цієї псевдосенсації ті, у кого вже давно все підготовлено саме для"закордонного патріотизму" - офшори там, діти навчаються там, спільники вже переховуються там.

3. Я патріот своєї країни і, звісно ж, не збираюся її покидати! Ми прийшли в парламент працювати та змінювати країну на краще – цим займалася і збираюся надалі займатися у Верховній Раді.", - йдеться у публікації.

Фото: скрін поста з Facebook-сторінки Анни Колісник