Нардеп Микола Тищенко зганьбився з привітанням з Різдвом: у нього Христос воскрес

Скандальний нардеп Микола Тищенко знову зганьбився. Цього разу член партії "Слуга народу" привітав українців з Різдвом, але в кінці додав, що Христос воскрес.
Привітання він опублікував на Facebook.
Тищенко опублікував колядку, але в кінці неї написав "Христос Воскрес", тобто переплутав Різдво з Великоднем.
Такий вітальний пост провисів приблизно дві години, але потім його виправили. У тексті з'явилася нова колядка і в кінці все-таки написали, що "Христос народився". Фотографія Тищенка з сином не змінилася.
Місяченько бравий виглянув з-за хмари,
Зірким оком кинувши аж за небокрай –
Зіроньку маленьку випустив з кошари:
Час настав, сестриці, ну ж бо, поспішай!
Спалахнула зірка, небо освітила,
Українську землю, місто і село…
Радісну новину людям сповістила:
Христос народився! Славіте Його!
Нагадаємо, що Тищенко запам'ятався українцям своїм відомим перлом у День пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи.
"Хочу нагадати, що 26 квітня буде свято, дуже велике, дуже важливе свято. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа", - сказав Тищенко в прямому ефірі.
Після цього він закликав українців "привітати, подякувати, вклонитися тим людям, які багато років тому захистили нас від цієї катастрофи".
Як ми раніше писали, Тищенко обматюкав нардепа в Трускавці на очах у журналістів.