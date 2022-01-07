Нардеп Микола Тищенко зганьбився з привітанням з Різдвом: у нього Христос воскрес

Тищенко опублікував колядку, але в кінці неї написав "Христос Воскрес", тобто переплутав Різдво з Великоднем.

Такий вітальний пост провисів приблизно дві години, але потім його виправили. У тексті з'явилася нова колядка і в кінці все-таки написали, що "Христос народився". Фотографія Тищенка з сином не змінилася.

Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинувши аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестриці, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!

Микола Тищенко знову оскандалився (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

Нагадаємо, що Тищенко запам'ятався українцям своїм відомим перлом у День пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи.

"Хочу нагадати, що 26 квітня буде свято, дуже велике, дуже важливе свято. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа", - сказав Тищенко в прямому ефірі.

Після цього він закликав українців "привітати, подякувати, вклонитися тим людям, які багато років тому захистили нас від цієї катастрофи".