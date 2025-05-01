Напиток из винограда, который непременно надо пить детям: и это не то, что вы думаете

Какой напиток из винограда полезно пить детям

Речь идет о сусле - напитке из винограда. Эту жидкость получают из сока винограда перед брожением, поэтому она не содержит спирта и может употребляться даже детьми. В самом винограде есть много свойств, которые можно найти в его соке и из которых мы можем извлечь пользу.

В чем польза сусла для организма

Много антиоксидантов

Сусло - это жидкость, которую извлекают из сока винограда. Это отличный источник антиоксидантов, главным образом ресвератрола и флавоноидов. Эти антиоксиданты прекрасно защищают клетки нашего организма от повреждений, вызванных так называемыми свободными радикалами. Содержит витамины и минералы. Муст - это напиток, который содержит витамины С и Е. Но он также богат антиоксидантами, такими как калий, медь и железо. Это особенно важно для детей, поскольку они являются ключевыми для их роста и развития.

Хорошо увлажняет

Этот напиток обязательно содержит воду. Это делает его дополнительным источником увлажнения. Это очень хорошо для тех, кто не любит пить воду, а также дополнительный вариант для тех, кто ее потребляет. Кроме того, в холодном виде это очень освежающий напиток. В жаркую погоду, если вы хотите увлажнить и освежиться, не употребляя алкоголь и не оставляя приятного вкуса во рту, это ваш лучший вариант.

Натуральные сахара

Во фруктах часто присутствуют натуральные сахара. Они в должной степени полезны для организма. В случае виноградного сока это напиток, который, будучи полученным из сока фруктов, содержит эти сахара. Этот фактор делает его здоровой альтернативой искусственно подслащенным напиткам. Однако его не следует потреблять в избытке, поскольку, хотя он и натуральный, он содержит высокий уровень сахара.

Специалисты часто рекомендуют вариант натурального сусла, который не содержит искусственных добавок.

Полезно для сердца

Эксперты также отметили, что сусло очень полезно для ухода за здоровьем нашего сердца. Это связано с антиоксидантами и свойствами этого напитка. Поэтому это отличный вариант для потребления в эти весенние дни.