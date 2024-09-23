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Полуобнаженные украинские спасатели снялись для благотворительного календаря: горячие фото

Понедельник 23 сентября 2024 10:29
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Полуобнаженные украинские спасатели снялись для благотворительного календаря: горячие фото Спасатели блеснули голыми торсами для календаря (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Во всем мире знают инициативу австралийских пожарных, которые из года в год выпускают календари с откровенными фото для тех или иных благотворительных акций. Похожую реализовали полтавские волонтеры - они создали календарь на 2025 год под названием "Прикрой первых", для которого спасатели ГСЧС снялись с оголенными торсами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт coverthefirst.com.

Главная цель пожарных - собрать 12 млн грн на авто и РЭБ, которые так необходимы в работе ГСЧС.

"МИСТОХАБ, ГСЧС Полтавщины и креативное агентство R9 запустила самый большой в истории Полтавы сбор - 12 миллионов гривен на закупку двух авто и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель ПП" для защиты спасателей ГСЧС. Эти системы способны обнаруживать и блокировать вражеские беспилотники, постоянно угрожающие жизни спасателей во время выполнения задач", - сказано в сообщении на сайте.

Отметим, что стоимость одного календаря - 1,5 тыс. грн. Создатели проекта отметили, что тираж ограниченный - всего выпустили 1 тыс. штук.

Полуобнаженные украинские спасатели снялись для благотворительного календаря: горячие фотоПолуобнаженные украинские спасатели снялись для благотворительного календаря: горячие фото

Спасатели из Полтавы (скриншот:coverthefirst.com.ua)

Съемки для календаря проходили в Полтаве, а участие в проекте приняли спасатели из Полтавы, Кременчуга, Горишних Плавней, Карловки, Миргорода.

На сайте можно не только посмотреть откровенные фото украинских спасателей, но и прочитать и узнать о них и их миссии больше.

Купить календарь и присоединиться к сбору можно здесь.

Полуобнаженные украинские спасатели снялись для благотворительного календаря: горячие фотоПолуобнаженные украинские спасатели снялись для благотворительного календаря: горячие фотоСпасатели из Полтавы (скриншот: coverthefirst.com.ua)

Ранее Klavdia Petrivna удивила дуэтом с известной блогершей для сбора на зимнюю форму для на наших защитниц.

Также читайте о том, что украинцев призвали присоединиться к масштабному сбору в поддержку армии.

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