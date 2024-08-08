"Российский дронопад". Украинцев призвали присоединиться к масштабному сбору в поддержку армии

Благотворительный фонд "Повернись живим" начал новый сбор в поддержку армии. Его цель - обеспечить Силы обороны Украины всем необходимым, чтобы сбить 1 000 российских разведывательных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора фонда Тараса Чмута в Facebook .

Что известно о новом сборе

Глава фонда сообщил, что Силы обороны Украины будут уничтожать вражеские БпЛА с помощью модернизированных FPV. Это одно из самых эффективных решений для борьбы с ними. Однако, только дронов-камикадзе недостаточно, поэтому фонд будет развивать и обеспечивать группы прикрытия также пикапами, боеприпасами, средствами связи, питания, оптикой и т. д.

"Приобретаем для подразделений все, что нужно для комплексной работы: новые пикапы, адаптированные FPV с боеприпасами, связь, питание, ночную оптику. Военные получат полную экосистему, которая позволит экипажам рубить крылья российским "птицам". Вы - донатите, Фонд - обеспечивает, Силы обороны - Уничтожайте. Присоединяйтесь", - призвал Чмут.

В фонде отмечают, что в рамках проекта помощь получат подразделения, которые либо уже показали эффективность применения модернизированных FPV-дронов против российских разведывательных БпЛА, либо разворачивают специально обученные группы прикрытия.

Присоединиться к сбору на "Дронопад" можно по ссылке.

Добавим также, что данный сбор - бессрочный.

Напомним, что БФ "Повернись живим" с 2014 года (по состоянию на апрель 2024-го) собрал на нужды Сил обороны Украины более 12 миллиардов гривен. Волонтеры предоставляют прозрачную финансовую отчетность. Каждое пожертвование можно отслеживать в режиме реального времени.