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Напад на українця в консульстві в Санкт-Петербурзі потрапило на відео

Автор: Володимир Костирін

В Росії чоловік напав з ножем на українського військового - прикордонника, який служив у Генеральному консульстві України в Санкт-Петербурзі. В результаті пригоди потерпілий був госпіталізований з двома ножовими пораненнями.

У мережі з'явилося відео нападу 19 лютого. Ролик опубліковано в Telegram-каналі "Україна Онлайн".

Наголошується, що нападник 1986 року народження вже затриманий.

Попередньо встановлено, що росіянин був записаний на прийом до консульства, розташоване за адресою вулиця Бонч-Бруєвича, 1В.

Як видно на кадрах, чоловік почав наносити удари прикордоннику, як тільки йому відчинили двері. У лівій руці у громадянина РФ був пакет з паперами, а зброю - в правій. Відразу після цього він спокійно розвернувся і пішов, викинувши на вулицю своїх папери.

прес-службі Державної прикордонної служби України розповіли, що військового врятувала швидка реакція, і рани виявилися не смертельні.

Після нападу росіянина інший прикордонник кинувся на допомогу потерпілому та надав першу медичну допомогу.

Також стало відомо, що у 31-річного українця відкрита рана стегна в стані середнього ступеня тяжкості.

Відео: У Санкт-Петербурзі росіянин напав з ножем на українського прикордонника в консульстві

Нагадаємо, в середині січня в центрі Парижа близько 10 чоловік в масках з металевими кийками, битами та ножами напали на українського підлітка, коли він повертався з коледжу.

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