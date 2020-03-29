Намордник одягни: "Слуги народу" Куницький і Тищенко посварилися на засіданні фракції

Фракція "Слуга народу" провела засідання для членів партії. При цьому не обійшлося без з'ясувань відносин. Так, народні депутати "Слуги народу" Куницький Олександр і Микола Тищенко посварилися прямо на засіданні.

Під час конфлікту Куницький і Тищенко на підвищених тонах обговорювали якусь публікацію. На відео видно, як Тищенко наближається до Куницького і починає з'ясовувати стосунки.

Нардепи Олександр Куницький та Микола Тищенко влаштували розборки (відео: YouTube)

Тищенко заявив, що Куницький опублікував у Telegram-каналі "Темний лицар" якийсь пост, який його засмутив. Депутати не могли втихомиритися, незважаючи на зусилля ще одного чоловіка, який намагався їх заспокоїти.

Нагадаємо, що народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа вляпався у скандал через коронавірус і розлютив українців. Справа в тому, що скандальний нардеп похвалив Сталіна і опублікував цитату диктатора, в якій згадувалися мори і епідемії. На його думку, Сталін у нинішніх умовах дуже б знадобився на кріслі керівника України.

"Як нам сьогодні не вистачає такої особистості, щоб навести порядок в нашій країні!" - зазначив Ківа на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося про те, що український телеканал ICTV вкотре потрапив у скандал через появу невідповідних титрів на екрані під час трансляції виступу президента України Володимира Зеленського.