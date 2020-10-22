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З нами назавжди: експерт розповів, коли пандемія COVID-19 закінчиться в Україні

Четвер 22 жовтня 2020 10:12
З нами назавжди: експерт розповів, коли пандемія COVID-19 закінчиться в Україні
Коли закінчиться пандемія коронавірусу (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Глава Госпотребслужби Києва озвучив свій прогноз з приводу кінця пандемії в Україні

Кожен день в Україні фіксуються нові антирекорди захворюваності коронавірусом і багатьох людей цікавить питання, коли ж все це закінчиться. Свою точку зору на цей рахунок озвучив глава Госпотребслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, ми повинні навчитися жити в нових умовах, тому, що COVID-19 ослабне тільки к 2022 року.

"Збудник з нами назавжди ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки", – заявив Рубан.

Також чиновник нагадав, що в країні повинні бути серйозні штрафи за порушення карантинного режиму. За його словами, на сьогодні в Україні є законна база по перевірці суб'єктів господарювання та накладання штрафів за порушення карантинних вимог.

Нагадаємо, що 13 жовтня уряд України прийняв рішення про продовження карантину до кінця 2020 року.

Пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують у кінці листопада. Мова йде про захворювання як грип, так і нову коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні за добу підтвердили 7053 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд. Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони. Так, найбільше нових захворювань підтвердили в Києві (+631), Харківській (+627), Одеської (+600), Хмельницькій (+381) і Дніпропетровській (+363) областях.

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