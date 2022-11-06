Не пытайтесь успеть все и сразу: что ждет все знаки Зодиака с 7 по 13 ноября

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Может возникнуть необходимость в командировке, физически вы не можете все успеть. Неприятные известия о близких людях. Деловые поездки и переговоры не принесут пользы. Опасность в поездках, поломки авто.

Телец

Потеря денег по вашей вине. Поспешность решений, импульсивность поступков плохо отразятся на финансах. На работе конфликты, поломки техники, простои или, наоборот авралы. Дома – ссоры из-за денег.

Близнецы

Рискованные поступки, часто ничем не оправданные, полный ступор. Вы можете переоценить свои силы и надорваться, получить травму. Есть опасность заболеваний, часто воспалительного характера.

Рак

Период тревог, сильных переживаний, страхов. Активизируются тайные враги. Не исключается госпитализация. Возможны преследование, тайные угрозы, бегство, переезд и эмиграция.

Лев

Разногласия и конфликты с друзьями или членами сообщества, бизнес-клубом. Либо вы, либо вас снимут с поста. Предательство близких. Популярность, основанная на черном пиаре. Уход спонсора или покровителя.

Дева

В это время возможны ситуации, влекущие за собой потерю положения, авторитета, работы. Дискредитация, утрата самостоятельности, крах целей. Конфликты с начальством, матерью. Опасность травм, аварий.

Весы

Время неприятностей с иностранцами, проблемы за границей, конфликты с преподавателями, проблемы со сдачей экзаменов. Опасность в поездках, скандалы в пути, разочарование в обучении или в наставнике.

Скорпион

Резкие перемены в жизни, экстремальные ситуации. Возможны проблемы в совместном бизнесе, кризис в финансовой сфере, потеря денег, проигрыш в крупном деле. Нелегальные сделки, столкновение с криминалом

Стрелец

Неблагоприятное время для сферы взаимоотношений и сотрудничества. Активизация врагов и конкурентов. Обвинения в ваш адрес. Разрыв отношений, ссоры с партнером. Проблемы с законом, судебное разбирательство.

Козерог

Неразбериха, напряжение, конфликты с начальством или сотрудниками, поломка техники и сбои приложений. Срочная или дополнительная работа. Болезни обострятся, воспалительные заболевания. Болеют животные.

Водолей

Неприятности в любовной сфере, ссоры с любимыми, ревность. Может дойти до разрыва отношений. Неприятности с любимым человеком или с детьми. Денежные потери из-за аферы, проблемы в обучении.

Рыбы

Ссоры дома или с отцом. Уход из дома или вынужденный переезд, конфликты с арендодателями, застройщиками, ипотеками. Опасность пожара в доме, поломки или грабежа. Соседи бесят. Ремонтные работы.