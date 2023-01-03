"Пытаемся бороться": Илона Гвоздева призналась о болезни мужа

Что диагностировали врачи

В частности, поклонники звезды спросили, почему на бровях ее мужа поредели волосы. Танцовщица показала фото Ивана и рассказала о его проблеме со здоровьем.

Сейчас супруги борются с алопецией, которая мешает избраннику танцовщицы.

"Пытаемся бороться и проходим обследование. Иммунитет мужчины решил, что волосы на лице это лишняя вещь и пытается от них освободиться", - написала танцовщица.

Муж Илоны Гвоздевой борется с болезнью (скрин)

Добавим, что вместе супруги воспитывают дочь Валерию и сына Доминика, родившегося в 2020 году. Муж звезди - бизнесмен.

Гвоздева также заявляла, что ее муж очень ревностный.

Сам же Иван признавался, что даже не смотрит на некоторые выступления жены, ведь не может видеть ее рядом с чужими мужчинами.

Илона Гвоздева с мужем (instagram.com/ilonagvozdeva)