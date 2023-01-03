"Намагаємось боротися": Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка

Відома українська танцюристка та хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла, що війна в Україні сильно вдарив по здоров'ю її чоловіка Івана. Через стрес він зіткнувся з випадінням волосся на обличчі.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, шанувальники зірки запитали, чому на бровах її чоловіка порідшало волосся. Танцівниця показала фото Івана і розповіла про його проблему зі здоров'ям.
Зараз подружжя бореться з алопецією, яка заважає обранцю танцівниці.
"Намагаємось боротися і проходимо обстеження. Імунітет чоловіка вирішив, що волосся на обличчі це зайва річ і намагається від нього звільнитись", - написала танцюристка.
Додамо, що разом подружжя виховує донечку Валерію та сина Домініка, який народився у 2020-му році. Чоловік зірки - бізнесмен.
Гвоздьова також заявляла, що її чоловік дуже ревний.
Сам же Іван зізнавався, що навіть не дивиться деякі виступи дружини, адже не може бачити її поруч з чужими чоловіками.
Раніше Гвоздьова показувала тіло в бікіні і різко відповіла на критику своєї фігури.
Також танцюристка зі сльозами на очах скаржилася на лікарів.