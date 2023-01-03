"Намагаємось боротися": Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка

Що діагностували лікарі

Зокрема, шанувальники зірки запитали, чому на бровах її чоловіка порідшало волосся. Танцівниця показала фото Івана і розповіла про його проблему зі здоров'ям.

Зараз подружжя бореться з алопецією, яка заважає обранцю танцівниці.

"Намагаємось боротися і проходимо обстеження. Імунітет чоловіка вирішив, що волосся на обличчі це зайва річ і намагається від нього звільнитись", - написала танцюристка.

Чоловік Ілони Гвоздьової бореться з хворобою (скрін)

Додамо, що разом подружжя виховує донечку Валерію та сина Домініка, який народився у 2020-му році. Чоловік зірки - бізнесмен.

Гвоздьова також заявляла, що її чоловік дуже ревний.

Сам же Іван зізнавався, що навіть не дивиться деякі виступи дружини, адже не може бачити її поруч з чужими чоловіками.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (instagram.com/ilonagvozdeva)