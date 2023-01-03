UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Намагаємось боротися": Ілона Гвоздьова зізналась про хворобу чоловіка

Ілона Гвоздьова з чоловіком (instagram.com.ilonagvozdeva)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська танцюристка та хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла, що війна в Україні сильно вдарив по здоров'ю її чоловіка Івана. Через стрес він зіткнувся з випадінням волосся на обличчі.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Що діагностували лікарі

Зокрема, шанувальники зірки запитали, чому на бровах її чоловіка порідшало волосся. Танцівниця показала фото Івана і розповіла про його проблему зі здоров'ям.

Зараз подружжя бореться з алопецією, яка заважає обранцю танцівниці.

"Намагаємось боротися і проходимо обстеження. Імунітет чоловіка вирішив, що волосся на обличчі це зайва річ і намагається від нього звільнитись", - написала танцюристка.

Чоловік Ілони Гвоздьової бореться з хворобою (скрін)

Додамо, що разом подружжя виховує донечку Валерію та сина Домініка, який народився у 2020-му році. Чоловік зірки - бізнесмен.

Гвоздьова також заявляла, що її чоловік дуже ревний.

Сам же Іван зізнавався, що навіть не дивиться деякі виступи дружини, адже не може бачити її поруч з чужими чоловіками.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (instagram.com/ilonagvozdeva)

Раніше Гвоздьова показувала тіло в бікіні і різко відповіла на критику своєї фігури.

Також танцюристка зі сльозами на очах скаржилася на лікарів.

Читайте РБК-Україна в Google News
мужИлона Гвоздева