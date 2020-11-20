ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вона нам не потрібна! У Києві поліція знайшла бабусю, але її рідні шокували вчинком

Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 10:59
Вона нам не потрібна! У Києві поліція знайшла бабусю, але її рідні шокували вчинком
У Києві бабуся виявилася нікому не потрібною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Рідним літня жінка виявилася не потрібна

У Києві в торговому центрі побачили літню жінку, яка виглядала розгубленою і втомленою. На неї звернув увагу небайдужий чоловік і зателефонував у поліцію. Як повідомляється на сторінці поліції Києва в Facebook, на місце прибули правоохоронці і надалі відшукали родичів старенької. Але рідні відмовилися приймати бабусю додому.

"Вона нам не потрібна!" - повідомили рідні бабусі поліції.

Поспілкувавшись з жінкою, патрульні дізналися, що вона родом з Житомирської області і не розуміє, як опинився в Києві. Поліцейські зателефонували до колег з сусідньої області і з'ясували номери телефонів дочок загубленої. Бабуся раніше вже перебувала у розшуку як зникла безвісти.

Вона нам не потрібна! У Києві поліція знайшла бабусю, але її рідні шокували вчинком

Літню жінку запросили до Шевченківського відділку поліції де її пригостили чаєм та їжею, надали необхідну допомогу. В телефонному режимі інспектори провели бесіду з дочками, одна з яких все ж таки приїхала і забрала свою матір додому. Дана ситуація знаходиться на контролі місцевого відділення поліції.

В поліції нагадують, що відповідно до ст. 51 Конституції України повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Це не просто закон, а моральний обов'язок.

Як ми раніше писали, що під Черніговом спалахнув скандал через смертm пенсіонерки.

Також ми розповідали про те, що в Києві патрульні поліцейські зробили майже неможливе і врятували літню жінку від необдуманого кроку. 80-річна жінка збиралася звести рахунки з життям і просила відпустити її.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя женщина

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся