Вона нам не потрібна! У Києві поліція знайшла бабусю, але її рідні шокували вчинком

У Києві бабуся виявилася нікому не потрібною (колаж РБК-Україна)

Рідним літня жінка виявилася не потрібна

У Києві в торговому центрі побачили літню жінку, яка виглядала розгубленою і втомленою. На неї звернув увагу небайдужий чоловік і зателефонував у поліцію. Як повідомляється на сторінці поліції Києва в Facebook, на місце прибули правоохоронці і надалі відшукали родичів старенької. Але рідні відмовилися приймати бабусю додому.

"Вона нам не потрібна!" - повідомили рідні бабусі поліції.

Поспілкувавшись з жінкою, патрульні дізналися, що вона родом з Житомирської області і не розуміє, як опинився в Києві. Поліцейські зателефонували до колег з сусідньої області і з'ясували номери телефонів дочок загубленої. Бабуся раніше вже перебувала у розшуку як зникла безвісти.

Літню жінку запросили до Шевченківського відділку поліції де її пригостили чаєм та їжею, надали необхідну допомогу. В телефонному режимі інспектори провели бесіду з дочками, одна з яких все ж таки приїхала і забрала свою матір додому. Дана ситуація знаходиться на контролі місцевого відділення поліції.

В поліції нагадують, що відповідно до ст. 51 Конституції України повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Це не просто закон, а моральний обов'язок.

Як ми раніше писали, що під Черніговом спалахнув скандал через смертm пенсіонерки.

Також ми розповідали про те, що в Києві патрульні поліцейські зробили майже неможливе і врятували літню жінку від необдуманого кроку. 80-річна жінка збиралася звести рахунки з життям і просила відпустити її.