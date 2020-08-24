На курорті Азовського моря нашестя медуз: їх дістають граблями (відео)

У Кирилівці медуз прибирають граблями з пляжу
Курортний сезон ще в розпалі, але в деяких місцях для відпочинку насолоджуватися морем дуже проблематично. Наприклад, у Запорізькій області в Кирилівці медузи знову не дають відпочиваючим нормально покупатися в морі. Вода тут переповнена морськими мешканцями і в неї дуже неприємно заходити.
На курорті прибирають пляжі для туристів, а медуз з води на берег витягують граблями. Відповідне відео опубліковано на каналі Тетяна Life Vlog на YouTube.
"А ви бачили, як медуз граблями з моря дістають? Ні! Тоді дивіться, як на Азовському морі медуз граблями з моря діставали!" - підписав автор відео.
У Кирилівці нашестя медуз
Українці в коментарях відреагували на відео і зазначили, що це видовище вражає.
Як ми раніше писали, Куяльницький лиман під Одесою кардинально змінив колір. Це рідкісне природне явище могли спостерігати місцеві жителі.