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П'ять швів на язиці: у Полтаві 2-річний хлопчик після дитсадка опинився в лікарні (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Полтаві 2-річна дитина повернулася з дитячого садка з розрізаним язиком. Мама хлопчика була шокована, коли вдома її син поскаржився на біль і показав язик. Вона відразу ж викликала швидку допомогу, яка відвезла його в міську дитячу лікарню.

Про це повідомляє "Полтавське телебачення".

Крім того, жінка зателефонувала вихователю з питанням, що сталося. Після чого вихователь приїхала до неї додому, але відповіді на питання перелякана мати не отримала.

Завідуюча дитсадка №34 "Журавлик" Олена Резник заявила, що все було нормально, дитина їла, не плакала, і якби щось було б не так, то вони відразу ж повідомили про це батьків.

Мама хлопчика розповіла, що помітила поріз на язиці, коли вдома роздягала малюка. Він висунув язик і попросив поцілувати його, тому що йому боляче.

У лікарні під наркозом дитині наклали 5 швів. Хлопчик перебував на стаціонарному лікуванні 3 дні. При цьому лікарі батьків заспокоїли і повідомили, що травма язика не вплине на дикцію хлопчика.

Мама дитини написала заяву в поліцію з проханням розібратися в даному інциденті.

У Полтаві 2-річна дитина після дитсадка потрапила до лікарні з розрізаним язиком (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Україні змінюють харчування в дитсадках. Євген Клопотенко розповів про нове меню.

Раніше в дитсадку Рівного відсторонена непривита вихователька побилася з колегами.

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