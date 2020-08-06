Наліт на язику розповість про всі хвороби: лікарі описали кожен випадок

Лікарі розповіли, про які хвороби може свідчити той або інший колір і зовнішній вигляд нальоту на вашому язику. Це можуть бути як локальні проблеми в порожнині рота, так і більш серйозні неприємності зі здоров'ям.

Так, наліт може бути різного кольору: білого, жовтого і навіть чорного. І деякі типи нальоту повинні бути сигналом того, що треба терміново йти до лікаря, розповіли дослідники з Кембриджського університету, пише Lifehacker.

Білий наліт на язиці

Якщо такий наліт зосереджений біля кореня язика, це говорить, що в роті активно розмножуються бактерії або гриби, а їхні відмерлі клітини злипаються і застрягають між смаковими сосочками. Якщо такого нальоту стає більше, це свідчення інфекції верхніх дихальних шляхів, молочниці або ж запалених мигдалин. Такий наліт проходь після лікування хвороби.

Чорний наліт

Наліт темного кольору (чорного, сірого, темно-коричневого) може створювати ілюзію волохатого язика. Іноді ви відчуваєте неприємний смак або запах.

Такий наліт буває, якщо на смакових сосочках скупчилися відмерлі клітини епітелію, а потім їх атакували бактерії. Щоб позбутися такого нальоту, досить чистити зуби і язик двічі на день.

Жовтий наліт на язиці

Жовтий язик буває у курців, але якщо разом з язиком пожовкли білки очей або шкіра - це може сигналізувати про ураження печінки (жовтяниця). У такому разі треба негайно йти до лікаря.

Як позбутися від нальоту на язиці

Треба пити багато рідини, адже це може бути однією з причин появи нальоту. Кидайте курити та намагайтеся їсти щось тверде і соковите (яблука, сиру моркву). Також намагайтеся дихати через ніс, а не через рот.

За словами фахівців, язик здорової людини - блідо-рожевого кольору з рівною складкою, що проходить уздовж язика. При цьому при русі язика не повинно бути ніяких неприємних відчуттів. На здоровому язиці допустимий білий наліт, але незначний.

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