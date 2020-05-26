Накопичувальна пенсія в Україні: коли введуть і скільки будуть вираховувати

Пенсії в Україні незабаром можуть перейти на накопичувальну систему. Така необхідність, кажуть в уряді, пов'язана зі складною демографічною ситуацією в країні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що зараз багато хто просить знизити єдиний соціальний внесок (ЄСВ - 22% від зарплати). Але якщо нічого не змінити в пенсійній системі, вже через 15 років ЄСВ доведеться збільшувати вдвічі, розповів прем'єр в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Тому, за словами глави уряду, накопичувальна система - єдиний варіант для майбутніх українських пенсіонерів отримувати гідні виплати, а для бізнесу - шанс зберегти адекватне навантаження.

"Через 15 років частина людей продуктивного віку стануть пенсіонерами, а та мала кількість дітей стане продуктивного віку і ми отримаємо пропорцію двоє на одного", - говорить Денис Шмигаль.

Реформа вже опрацьована і в уряді розуміють, як її почати. У Кабміні розглядають такий варіант: взяти 2% ЄСВ і ще 2% по ПДФО (податок на доходи фізичних осіб).

Ці 4%, за словами прем'єр-міністра, дозволяють у сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати 1 млн грн. Гроші можна буде забрати відразу, оформити розстрочку на 5-10 років або ж довічне утримання з фіксованою сумою.

"Це виходить певний пенсійний депозит, де частину забезпечує держава, другу частину може докладати сама людина", - додав прем'єр.

Що стосується термінів, то в уряді готують необхідні законопроєкти і вважають, що до 1 січня 2021 року накопичувальну пенсію цілком реально запровадити.

Відзначимо, що в уряді готують ще одну надбавку до пенсії. Цього разу на щомісячні доплати можуть розраховувати пенсіонери, яким понад 75 років.

А ось у липні і грудні 2020 ще кілька категорій пенсіонерів чекає запланована надбавка до пенсій.