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Нарешті! Міністрів позбавлять мільйонних премій і захмарних зарплат

STYLERЖиття    05.02.2020 - 13:18
Нарешті! Міністрів позбавлять мільйонних премій і захмарних зарплат
В Україні чиновники будуть отримувати менше (фото: РБК-Україна)

У Кабміні можуть позбавити чиновників величезних зарплат

В Україні можуть переглянути зарплати міністрів і прив'язати їх до середньої заробітної плати по країні. Таку ідею висунув прем'єр-міністр України, який написав про це пост в своєму Telegram-каналі.

Прем'єр вважає , що буде дуже справедливо прив'язати вознагражддение міністрам до середньої заробітної плати в Україні. За словами Гончарука, чиновники будуть отримувати менше, в один і той же час з іншими людьми.

"Справедливим буде прив'язати зарплати міністрів, заступників міністрів та інших чиновників до середньої зарплати по країні. Тобто якщо у всіх зарплата буде зменшуватися, то у чиновників теж. Зарплата міністрів та їх заступників у діапазоні від трьох до п'яти середніх заробітних плат", - написав він.

Також Гончарук виступив проти величезних премій, які складають іноді до 400% від зарплати. Він вважає, що премія міністра не повинна перевищувати його місячний оклад. Глава Кабміну ініціював публічність і прозорість зарплат міністрів.

"Більше того, вся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною і буде оприлюднюватися щомісяця", - додав глава Кабміну.

Зазначимо, що перегляд зарплат чиновників Кабмін ініціював після скандалу з зарплатою генерального директора "Антонова" Олександра Донця. За грудень 2019 року він отримав 1,2 мільйона гривень, а це більше, ніж зарплата Дональда Трампа.

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Новини України Олексій Гончарук
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