Награжден украинской медалью за храбрость: история британского солдата Рембо, который был ранен на фронте и чудом выжил

40-летний Шариф Амин - британский военный с большим опытом из Бристоля. Почти 9 лет он прослужил в британском 1-м стрелковом батальоне и дважды побывал в Афганистане.

В феврале он приехал в Украину и оказывал гуманитарную помощь. Остаться в стороне он не мог, так как его невеста - украинка, 33-летняя Хелен Витвицкая.

"Если я буду сидеть дома на диване, несмотря на то, что у меня есть навыки, которые могут помочь, что я за человек?" - объясняет Амин.

По мере того как усиливались боевые действия, Шариф начал использовать свои навыки, полученные в британской армии, для обучения украинцев. А потом записался добровольцем в армию.

Фото: Шариф Амин

Две недели назад он вместе со своим подразделением был на боевом задании на линии фронта. Вместе с побратимами "Профессором" и "Шамом" он укрывался в небольшой траншее и был обстрелян.

"Мы стояли каска к каске, рука об руку, поскольку артиллерийские снаряды продолжали лететь. Следующим, что я услышал, это был мощный удар. Мне казалось, что кто-то утащил меня под землю. Я видел только красное. Тело "Профессора" просто обмякло, как тряпичная кукла. Он приземлился на меня сверху. В тот момент я понял, что меня ранило. Я подумал: "Я здесь умру. Здесь я умру". Я принял это. Профессор погиб", - рассказал Амин.

Он вспомнил, что кричал "Шаму" (Олегу Шумову), что он жив и ему нужна помощь. Тот, несмотря на обстрел, выпрыгнул из своего укрытия, чтобы помочь Амину.

В тот момент Шариф смог рассмотреть жуткий масштаб своих ранений - его правая рука свисала на запястье, в правую ногу вонзился осколок размером с консервную банку. Уже намного позже он узнал, что шрапнель попала под его бронежилет и спину, пробив оба легких.

"У меня была только левая рука. На мне был поясной комплект, бронежилет, все на мне. Не знаю, как у меня хватило сил выбраться из этого рва, но я это сделал. Когда перекатился, то увидел кусок осколка, который торчал из ноги. Поэтому заставил себя перевернуться на спину, и мой командир утащил меня в какое-то укрытие, пока летели снаряды", - добавляет военный.

Он вспомнил, что просил своего командира снять его с камней, что ему больно лежать. На что командир ответил, что сквозь его бронежилет прошла шрапнель и попала в спину - оттуда и боль.

"Не волнуйся, я не знаю как, но я вытащу тебя отсюда", - пообещал ему Шам.

Через некоторое время Шариф и Шам были вывезены бронетранспортерами Kozak Warrior и доставлены к месту, где их уже ожидали машины скорой помощи.

Фото: Шариф Амин с невестой-украинкой

Сейчас Амин восстанавливается после ранений. Врачи вытащили из него три осколка, которые теперь лежат в стеклянной банке рядом с его кроватью.

Врачи не давали ему никаких прогнозов, и он даже слышал их шепот, что он не выживет. Но прогнозы медиков Рембо не оправдал и решил выжить. Сейчас Шариф уже снова ходит, хотя правую руку и ногу до сих пор едва чувствует.

Амина Шарифа наградили украинской медалью за храбрость. И он говорит, что "ни о чем не жалеет", так как не мог просто сидеть и смотреть.

Друзья военного сейчас собирают средства, чтобы Амина, его невесту Хелен Витвицкую и ее 10-летнего сына Платона отправить в Великобританию.