Наковтався бабусиних таблеток: під Рівним 4-річний хлопчик потрапив в реанімацію

Так, подія сталася в суботу, 22 травня. Мати хлопчика близько половини дев'ятого ранку звернулась до медиків та пояснила, що її 4-річний син знайшов бабусині таблетки Клофелін та з'їв їх.

На місце події одразу прибула "швидка".

Хлопчику першочергово промили шлунок. Спочатку стан дитини був задовільний, однак під час транспортування до Рівного різко погіршився.

"Під час транспортування стан дитини погіршився: загальна слабкість, сонливість, сповільнений пульс, дитина перестала реагувати на запитання", - йдеться у повідомленні.

Дитина нині перебуває в реанімації.

Про інцидент повідомили до поліції.