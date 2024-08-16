Нагар исчезает за минуты. Эффективные секреты, как отчистить сковороду

Как без лишних хлопот очистить сковороду от нагара

Перед тем как приступать к чистке, сковороду лучше замочить. Просто положите в большой таз с горячей водой, добавьте несколько капель средства для мытья посуды и оставьте на 30 минут. Это размягчит грязь и поможет легче справиться с нагаром.

Обращайте внимание на материал из которого сделана сковорода. Например, чугун можно чистить более агрессивными средствами, а вот с посудой с антипригарным покрытием следует быть осторожнее.

Чтобы защитить кожу от химикатов, наденьте резиновые перчатки перед использованием сильных средств.

Если один способ не сработал, не беспокойтесь: повторите процедуру или попробуйте другой метод.

Как очистить чугунную сковороду от нагара

Содой и уксусом

Этот способ подходит для хоть какой части посуды.

Посыпьте сухую поверхность сковороды содой, слоем 0,2 - 0,5 мм, и добавьте немного 9% уксуса. Средства вступят в реакцию и начнут пениться. Оставьте на 30 - 60 минут, чтобы нагар размяк.

Затем удалите загрязнение жесткой губкой или щеткой, после чего промойте посуду под проточной водой.

Мыло, сода и клей

Этот способ очищает сковороду как изнутри, так и снаружи.

В большую кастрюлю или таз уложите сковороду, залейте водой и поставьте на плиту. Добавьте кусок хозяйственного мыла, 0,5 кг соды и 200 г канцелярского клея. Нагревайте, постоянно помешивая.

Кипятите до тех пор, пока нагар не начнет отставать. Затем извлеките сковороду и удалите остатки грязи жесткой губкой, промойте ее средством для мытья посуды.

Уксус, сода и лимон помогут лучше дорогой химии (фото: Freepik.com)

Как очистить алюминиевую сковороду от нагара

Перекись водорода и сода

Этот метод подходит для очищения как наружных, так и внутренних поверхностей.

Смешайте пищевую соду с перекисью водорода, пока смесь не станет похожей на пасту. Разогрейте сковороду на плите, снимите с огня и аккуратно нанесите смесь на загрязненные участки.

Через 10 - 15 минут удалите нагар мягкой губкой или зубной щеткой. Промойте алюминий водой.

Поваренная соль

Этот метод подходит для очистки внутренних поверхностей.

Насыпьте в сковороду 300 г соли, залейте водой и доведите до кипения. Кипятите 10 - 15 минут. После этого снимите с огня, удалите нагар деревянной лопаткой или губкой, затем промойте под проточной водой.

Как очистить сковороду с антипригарным покрытием от нагара

Наружные поверхности таких сковород можно очистить в соответствии с материалом. Но внутренние поверхности нуждаются в более деликатном подходе.

Картофельный крахмал

Насыпьте 2 - 3 столовые ложки картофельного крахмала, добавьте 200 мл воды и поставьте на плиту. Нагрейте, оставьте кипеть на 25 минут. После этого протрите остатки нагара мягкой тряпкой, ополосните водой.

Спирт

Спирт поможет удалить лёгкий нагар.

Намочите ватные диски или мягкую тряпку и очистите загрязнение. Затем промойте сковороду водой.

Горчичный порошок

Нанесите горчичный порошок на влажную губку и очистите нагар на антипригарном покрытии. Затем промойте посуду водой.

Сода и поваренная соль

Налейте воду, добавьте по 1 столовой ложке соли и соды. Прокипятите 5 - 10 минут, после чего удалите нагар мягкой губкой, промойте водой.

Очень важно чистить антипригарную сковороду так, чтобы ее потом не пришлось выбрасывать в мусор (фото: Freepik.com)

Как очистить сковороду из нержавеющей стали от нагара

Эту посуду не следует чистить металлическими губками или щетками, чтобы не оставить царапин. Используйте мягкую часть обычной губки или ткани, например из микрофибры.

Кальцинированная сода

Кальцинированную соду нельзя заменить пищевой - у них разные химические свойства. Смочите сковороду теплой водой и нанесите соду так, чтобы она полностью покрывала загрязнение. Осторожно потрите мягкой губкой и оставьте на 1 час.

Хозяйственное мыло

Подойдет для очистки как внутренних, так и наружных поверхностей.

В большой кастрюле или тазу вскипятите воду, добавьте кусок натертого мыла. Оставьте посуду в мыльном растворе на ночь. Утром удалите нагар мягкой губкой и промойте сталь под проточной водой.