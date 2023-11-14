"Надежды почти не оставалось". Медики прифронтовой больницы растрогали историей спасения воина

История спасения тяжелораненого воина

У воина Олега было крайне тяжелое ранение головы. Прямо с фронта его экстренно доставили в больницу Мечникова в Днепре.

"Шансы и надежды на жизнь давал только безумный опыт врачей. Ким Райт, Андрей Сирко и Александр Марченко оперировали воина до глубокой ночи. Он впал в кому. Надежды почти не оставалось", - рассказывает Рыженко.

Он добавляет, что при компьютерной томографии обнаружили обширную травматическую гематому левой височной доли мозга, многоуломочный перелом левой височной кости с переходом на основание черепа с погружением костных отломков в вещество мозга.

"Ким Райт таких операций сделал тысячи в разных горячих точках. Он нейрохирург, который приехал из США помогать раненым героям. Сделал множество операций, но хочет получить опыт врачей Мечникова", - говорит медик.

По его словам, Ким горд тем, что оперирует с врачами Мечникова, имеющими почти 10-летний опыт операций при боевой травме. Он гордится халатом больницы Мечникова, который ему с благодарностью подарили на оперативном совещании.

"Все вместе сегодня провели совместный обход с Кимом Райтом по реанимации. Олег поправляется. Улыбка победы светится на лицах у всех врачей, спасавших простого парня - защитника Украины", - говорит медик.

Рыженко также выразил большое уважение ко всем иностранным врачам, которые за свой счет помогают украинским героям в больнице Мечникова выжить.

Добавим, что больница Мечникова в Днепре одна из опорных в прифронтовой зоне. Именно она чаще всего первой принимает раненых бойцов, а уже после неотложной помощи отправляет военных на лечение и реабилитацию в другие медучреждения Украины.