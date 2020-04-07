Надія Бабкіна в комі через коронавірус: усі подробиці

Надія Бабкіна через коронавірус знаходиться в комі. 70-річну народну артистку кілька днів тому госпіталізували у важкому стані з двобічною пневмонією, пишуть росЗМІ.

Співачці після госпіталізації зробили тест на COVID-19, який пізніше виявився позитивним. Ці дані підтвердили в Росспоживнагляді. Через важкий стан артистки медики прийняли рішення ввести її в штучну кому.

Відомо, що Бабкіній стало погано у квартирі в Брюсовому провулку ще 1 квітня. Швидка забрала співачку в лікарню, де після обстеження прийняли рішення перевести її в Комунарку.

Надія Бабкіна через коронавірус знаходиться в комі (фото: instagram.com/ngbabkina)

Син Бабкіної Данила Засєдатєлєв підтвердив інформацію про госпіталізацію матері.

"Мама зараз у лікарні. З самого початку карантину вона дотримувалася всіх рекомендацій по самоізоляції, скасувала всі зустрічі та поїздки. Але за руку я її не тримав", - сказав він у коментарі ЗМІ.

З усім тим, повідомляється, що Бабкіна ще 10 днів тому відчувала себе добре і репетирувала в театрі "Руська пісня".

"Я в зоні ризику, але це тільки цифри, за станом і відчуттями ніякого ризику у мене немає", - запевняла тоді Бабкіна.

А от чоловік Бабкіної Євген Гор стан актриси спростував, сказавши, що вона вдома, і у неї немає навіть температури.

Нагадаємо, що стан прем'єр-міністра Великобританії погіршився і він потрапив в реанімацію через коронавірус.