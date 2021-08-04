Ось що наробили дощі під Дніпром: ями в зріст людини і розмиті могили

У Дніпропетровській області нещодавно пройшли рясні дощі. Опади накоїли в області багато біди. Особливо постраждало село Чаплі. Там дороги перетворилися на ями, а могили розмило водою.

Про це розповіли в сюжеті 9 каналу.

Що наробила стихія

Місцеві жителі почали скаржитися після дощів на неприємний запах у повітрі. Як виявилося, сильні дощі розмили могили, а деякі люди навіть бачили кістки на землі. За словами людей, через все кладовище з гори текла вода. Стихія знищила дорогу і деякі поховання.

На місці колишньої тут дороги взагалі утворилася величезна ущелина в зріст людини.

"Це сталося відразу після сильного дощу. Ось коли пішли потоки дощу, вся грязь пішла людям у двір", - розповів один з місцевих жителів.

Кого звинувачують жителі села?

Раніше на горі, звідки текла вода, знаходилися дерева і сад. Вони захищали кладовище від потоків дощу, які траплялися і раніше. Місцевий фермер вирубав всі дерева нагорі. За словами людей, він повинен відповідати за те, що трапилося. Зараз жителі села збираються подавати до суду на підприємця.