Начхати на Україну: зірка "Сватів" знову поїхав у Крим

Актор телесеріалу "Свати" Федір Добронравов знову порушив українське законодавство. Через два тижні після зняття заборони на в'їзд в Україну російський актор відправився з гастролями в окупований РФ Крим. Про це пише видання "Крим. Реалії".

Так, 8 квітня, актор зіграв у виставі "Пастка для чоловіка" в Керченському палаці культури "Корабел", а 10 квітня взяв участь у цьому ж спектаклі в "Музичному театрі Криму" в Севастополі. Цю інформацію журналістам підтвердили у севастопольському театрі.

Нагадаємо, 27 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним заборону серіалу "Свати" і скасував заборону на в'їзд в Україну акторові Федору Добронравову.

Добронравов зі "Сватів" виступив у Криму (кадр із т/с "Свати", фото: kvartal95.com)

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю новину, вони вважають, що російський актор ніколи не зможе зрозуміти український біль через втрату Криму і війну на Донбасі.

"Та йому просто начхати на Україну!"

"Пропоную за повторне порушення виселяти з планети Земля";

"Кому потрібні ці "Свати"? Я взагалі не дивлюся цей російський шлак";

"Ну і му*ак, совість пропив..."

"Мабуть, знову заборонять "Сватів".

Нагадаємо, Служба безпеки аргументувала заборону Добронравову, його публічними антиукраїнськими заявами і підтримкою анексії Криму, а також незаконним відвідування півострова.

До речі, недавно журналісти з'ясували, що адвокат Сергій Кальченко, який вів справу по поверненню права в'їзду Добронравову і зняття заборони на демонстрацію "Сватів", є єдиним уповноваженим представником Зеленського в ЦВК з правом дорадчого голосу.

Також ми повідомляли, що новий сезон серіалу "Свати" вийде вже у 2020 році.