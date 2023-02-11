"Словно на другой планете!" Как выглядит топовая школьная столовая в Киеве и какие там цены (фото)

Как выглядит топовая столовая в школе

"Столовая 240 школы в Киеве. Все это было сделано благодаря общественному бюджету. Но для меня было приятной неожиданностью, что в школе смогли оставить мультипрофильное питание в таких тяжелых условиях. Во многих заведениях вообще отказались от питания, а здесь сохранили. Повар - невероятная женщина. Она очень не хотела мультипрофиль в самом начале, а сейчас не представляет, как они работали без него", - пишет активистка.

Учебно-воспитательный комплекс "Школа І-ІІ ступеней - лицей "Управленческие технологии" №240 "Социум" расположен в Оболонском районе Киева. Новую столовую в этом заведении открыли в 2019 году.

Столовая столичной школы № 240 (фото: Facebook/Алена Парфенова)

Тогда лицей стал победителем Общественного бюджета с двумя проектами: "Современной школе современную столовую", на что получил из бюджета города 1 000 850 грн и "Новая техника для современного актового зала" - 1 000 300 грн.

Парфенова добавляет, что дизайн интерьера - это работа директора и всего коллектива учителей и родителей. Столовую сделали в экостиле: там преобладают цвета ярко-зеленых и желтых оттенков.

Помещение разделили на четыре зоны декоративными панелями из исландского мха, который помимо эстетичного вида, дает и полезный эффект - очищает воздух. Также столовая декорирована колоннами из натурального дерева.

Столовая столичной школы № 240 (фото: Facebook/Алена Парфенова)

"Прекрасный кейс образовательного пространства для детей. Хочется, чтобы все наши украинские школы стали "friendly" к детям - от материально-технической базы, до обучающих их людей", - отмечает Парфенова.

Подписчики активистки отреагировали на этот, прокомментировав его:

Как на другой планете! В маленьких городах, еще старые столовые. Это очень больно смотреть, какая большая разница.

Даже не верится, что это наша украинская школа. Когда же такие школы будут по всей Украине.

В нашей местности далеко не каждая семья могла бы позволить себе здесь питание ребенка.

Столовая столичной школы № 240 (фото: Facebook/Алена Парфенова)

Какие цены в школьной столовой

В этой школе ввели мультипрофильное питание. Дети имеют возможность выбирать пищу по своему усмотрению из нескольких блюд: 2-3 вида мяса и гарниров, фрукты, овощные салаты и нарезка, вкусные сырники и блины, а также разнообразные напитки.

Меню продленного дня обойдется в 70 грн.

Сюда входит:

огурец свежий - 7,15 грн

суп овсяный - 8,46 грн

голубцы из говядины и риса - 25,82 грн

хлеб пшеничный - 3,90 грн

банан - 20,31 грн

компот из сухофруктов - 4,36 грн

Меню столичной школы № 240 (фото: Facebook/Алена Парфенова)

Меню для детей льготных категорий обойдется в 45, 20 грн (для учащихся 11-14 лет) и в 47,72 грн (для учащихся 14-18 лет).

В первое меню входит:

салат из вареной свеклы - 2,28 грн

суп овсяный - 7,05 грн

котлета полтавская из свинины - 18,98 грн

вермишель отварная - 3,45 грн

хлеб - 3,24 грн

мандарин - 8, 71 грн

чай с сахаром - 0,95 грн

Во второе меню входит:

суп овсяный - 7,05 грн

запеканка творожная со сметаной - 24, 17 грн

хлеб - 3,24 грн

мандарин - 11,08 грн

чай с лимоном - 2,18 грн

Столовая школы № 240 (фото: Facebook/Алена Парфенова)