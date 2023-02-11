"Словно на другой планете!" Как выглядит топовая школьная столовая в Киеве и какие там цены (фото)

Украинцев поразили фото современной столовой в одной из топовых школ Киева. Это образовательное учреждение обустроило помещение для питания у учеников в экостиле. Деньги на это выделили из бюджета столицы.
Фото школьной столовой, а также ценами на дневное меню для учащихся поделились основательница инициативы "Родители СОС" Алена Парфенова на своей странице в Facebook.
"Столовая 240 школы в Киеве. Все это было сделано благодаря общественному бюджету. Но для меня было приятной неожиданностью, что в школе смогли оставить мультипрофильное питание в таких тяжелых условиях. Во многих заведениях вообще отказались от питания, а здесь сохранили. Повар - невероятная женщина. Она очень не хотела мультипрофиль в самом начале, а сейчас не представляет, как они работали без него", - пишет активистка.
Учебно-воспитательный комплекс "Школа І-ІІ ступеней - лицей "Управленческие технологии" №240 "Социум" расположен в Оболонском районе Киева. Новую столовую в этом заведении открыли в 2019 году.
Тогда лицей стал победителем Общественного бюджета с двумя проектами: "Современной школе современную столовую", на что получил из бюджета города 1 000 850 грн и "Новая техника для современного актового зала" - 1 000 300 грн.
Парфенова добавляет, что дизайн интерьера - это работа директора и всего коллектива учителей и родителей. Столовую сделали в экостиле: там преобладают цвета ярко-зеленых и желтых оттенков.
Помещение разделили на четыре зоны декоративными панелями из исландского мха, который помимо эстетичного вида, дает и полезный эффект - очищает воздух. Также столовая декорирована колоннами из натурального дерева.
"Прекрасный кейс образовательного пространства для детей. Хочется, чтобы все наши украинские школы стали "friendly" к детям - от материально-технической базы, до обучающих их людей", - отмечает Парфенова.
Подписчики активистки отреагировали на этот, прокомментировав его:
Столовая столичной школы № 240 (фото: Facebook/Алена Парфенова)
В этой школе ввели мультипрофильное питание. Дети имеют возможность выбирать пищу по своему усмотрению из нескольких блюд: 2-3 вида мяса и гарниров, фрукты, овощные салаты и нарезка, вкусные сырники и блины, а также разнообразные напитки.
Меню продленного дня обойдется в 70 грн.
Сюда входит:
Меню столичной школы № 240 (фото: Facebook/Алена Парфенова)
Меню для детей льготных категорий обойдется в 45, 20 грн (для учащихся 11-14 лет) и в 47,72 грн (для учащихся 14-18 лет).
В первое меню входит:
Во второе меню входит:
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