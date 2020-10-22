Почали спливати нові епізоди: у ДБР поділилися деталями справи про зґвалтування в Кагарлику

У справі про зґвалтування в Кагарлику з'явилися нові постраждалі (Колаж РБК-Україна)

В ГБР розповіли, чому розслідування про зґвалтування в Кагарлику затяглося

В Україні триває розслідування у справі про тортури та зґвалтування молодої жінки поліцейськими в Кагарлику. Підозрювані співробітники сектору поліції Ігор Клименко і Микола Кузів були заарештовані 26 травня і відправлені під варту. Також їх звільнили з поліції. Розслідування триває досі, і перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков повідомив деталі цієї справи та пояснив причини затягування.

Він зазначив, що у справі продовжують з'являтися нові докази й кількість потерпілих почала збільшуватися. За словами Бабікова, до кінця жовтня планують завершити розслідування.

"Досі розслідували, тому що з'являлися нові епізоди. Більш того, з'являлися нові речові докази, і протигаз, і спеціальні знаряддя, які проходили генетичні експертизи, встановлювали приналежність", - Бабіков повідомив у коментарі для "Україна 24".

Він зазначив, що кількість постраждалих збільшилася, оскільки люди стали звертатися в ДБР з приводу дій екс-поліцейських.

"Коли стався розголос, почали в ДБР звертатися люди, які зазнали тортур. Коли побачили, що це не один і не два випадки, вже необхідно було слідчим дати оцінку діяльності підрозділу. Це також вимагало додаткового збору доказів", - пояснив заступник директора бюро.

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