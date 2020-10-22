ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Начали всплывать новые эпизоды: в ГБР поделились деталями дела об изнасиловании в Кагарлыке

Кагарлык, Четверг 22 октября 2020 13:43
Начали всплывать новые эпизоды: в ГБР поделились деталями дела об изнасиловании в Кагарлыке
В деле об изнасиловании в Кагарлыке появились новые пострадавшие (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В ГБР рассказали, почему расследование об изнасиловании в Кагарлыке затянулось

В Украине продолжается расследование по делу о пытках и изнасиловании молодой женщины полицейскими в Кагарлыке. Подозреваемые сотрудники сектора полиции Игорь Клименко и Николай Кузив были арестованы 26 мая и отправлены под стражу. Также их уволили из полиции. Расследование продолжается до сих пор, и первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков сообщил детали этого дела и объяснил причины затягивания.

Он отметил, что в деле продолжают появляться новые улики и количество потерпевших начало увеличиваться. По словам Бабикова, до конца октября расследование планируют завершить.

"До сих пор расследовали, потому что обнаруживались новые эпизоды. Более того, обнаруживались новые вещественные доказательства, и противогаз, и специальные орудия, которые проходили генетические экспертизы, устанавливали принадлежность", - сообщил Бабиков в комментарии для "Украина 24".

Он отметил, что количество пострадавших увеличилось, так как люди стали обращаться в ГБР по поводу действий экс-полицейских.

"Когда произошла огласка, начали в ГБР обращаться люди, подвергшиеся пыткам. Когда увидели, что это не один и не два случая, уже необходимо было следователям дать оценку деятельности подразделения. Это также потребовало дополнительного сбора доказательств", - объяснил заместитель директора бюро.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове педофил совратил более десятка детей в лагере.

А также рассказывали о том, что глава Национальной полиции рассказал о причинах изнасилований и пыток в Кагарлыке.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь изнасилованиерасследование

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь