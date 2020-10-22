Начали всплывать новые эпизоды: в ГБР поделились деталями дела об изнасиловании в Кагарлыке

В деле об изнасиловании в Кагарлыке появились новые пострадавшие (Коллаж РБК-Украина)

В ГБР рассказали, почему расследование об изнасиловании в Кагарлыке затянулось

В Украине продолжается расследование по делу о пытках и изнасиловании молодой женщины полицейскими в Кагарлыке. Подозреваемые сотрудники сектора полиции Игорь Клименко и Николай Кузив были арестованы 26 мая и отправлены под стражу. Также их уволили из полиции. Расследование продолжается до сих пор, и первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков сообщил детали этого дела и объяснил причины затягивания.

Он отметил, что в деле продолжают появляться новые улики и количество потерпевших начало увеличиваться. По словам Бабикова, до конца октября расследование планируют завершить.

"До сих пор расследовали, потому что обнаруживались новые эпизоды. Более того, обнаруживались новые вещественные доказательства, и противогаз, и специальные орудия, которые проходили генетические экспертизы, устанавливали принадлежность", - сообщил Бабиков в комментарии для "Украина 24".

Он отметил, что количество пострадавших увеличилось, так как люди стали обращаться в ГБР по поводу действий экс-полицейских.

"Когда произошла огласка, начали в ГБР обращаться люди, подвергшиеся пыткам. Когда увидели, что это не один и не два случая, уже необходимо было следователям дать оценку деятельности подразделения. Это также потребовало дополнительного сбора доказательств", - объяснил заместитель директора бюро.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове педофил совратил более десятка детей в лагере.

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